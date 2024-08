Candidatos à Prefeitura de Jaboatão serão sabatinados na Rádio Folha; confira as datas

A- A+

A Rádio Folha FM deu início as sabatinas de candidatos à prefeituras de cidades da Região Metropolitana onde as disputas poderão ocorrer segundo turno. A Capital pernambucana foi a primeira a ter os nomes de seus candidatos sorteados. Jaboatão dos Guararapes será a segunda a ter a oportunidade de os postulantes apresentarem seus planos e projetos de governo. A roda de conversas iniciará no dia 27, no programa Folha Política, das 11h às 12h, com transmissão simultânea pelo YouTube da Folha de Pernambuco.

Conforme sorteio feito pelo produtor-executivo da emissora, Denis Araújo, com representantes dos postulantes, as sabatinas com os candidatos ocorrerão nas seguintes datas: na terça-feira (27), Daniel Alves, do Avante, será sabatinado; na quarta-feira (28), será a vez de Mano Medeiros, do PL; na quinta-feira (29), Clarissa Tércio, do PP, participará; na sexta-feira (30), Elias Gomes, do PT, encerrará a série de entrevistas.

Todas as entrevistas terão o radialista Jota Batista como âncora e a participação da jornalista Betânia Santana, colunista de Política da Folha de Pernambuco.

Durante os 60 minutos de sabatina, temas como saúde, segurança pública, educação, cultura, infraestrutura e política partidária serão abordados.

Acompanhe a ordem das sabatinas:

Terça-feira (27), Daniel Alves (Avante)

Quarta-feira (28), Mano Medeiros (PL)

Quinta-feira (29), Clarissa Tércio (PP)

Sexta-feira (30), Elias Gomes (PT)

Jota Batista, âncora do programa Folha Política, ressaltou que, diferentemente de outras emissoras que promovem debates, a Rádio Folha opta por um formato de sabatinas e entrevistas, permitindo que cada candidato apresente suas propostas diretamente aos ouvintes e, mais recentemente, aos espectadores do YouTube.

Batista sublinhou que essa abordagem tem sido amplamente elogiada tanto pelos candidatos quanto pelos partidos, principalmente por seu caráter inclusivo.

"A gente ouve todos os candidatos, independente de partido grande, pequeno", enfatizou, destacando que a emissora oferece espaço a todos os partidos, mesmo aqueles sem representatividade no Congresso Nacional. Ele ainda ressaltou que essa escolha reflete o compromisso da Rádio Folha com a democracia, garantindo oportunidades iguais para que todos os candidatos possam se comunicar com o público, sem distinção.

