Central de Saúde Bucal do Sassepe, no Recife, atinge mais de 16 mil atendimentos em 2024

A Central de Saúde Bucal, do Sistema de Assistência à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe), localizado no bairro da Torre, Zona Norte do Recife, atingiu o número 16.283 atendimentos neste ano.



A notícia chega com comemoração para a central, já que houve um aumento com relação ao registro do ano passado, quando 15.160 pacientes foram atendidos, entre procedimentos e perícias.

"No consultório os profissionais procuram ouvir o paciente, acolher, tentar entender o que ele está sentindo, e resolver o problema da melhor forma possível, através de profissionais qualificados e materiais necessários", começou a Chefe da Central, Romeika Vasconcelos.



"Na central também recebemos crianças e adultos com deficiência, e temos um olhar não só para o paciente como também para a família. A ideia é unir a parte técnica com o atendimento humanizado, por isso estamos aumentando cada vez mais o nosso público”, completou.

Equipe e pacientes

A clínica é formada por uma equipe de 44 funcionários. Dentre eles, estão dentistas, auxiliares de saúde bucal, enfermeiras, pessoal administrativo, de segurança e de limpeza. Os serviços oferecidos são: Endodontia (realização de canal), Periodontia (tratamento de doenças na gengiva), Odontopediatria, Exodontia (extrações simples), Buco maxilo facial (extrações complexas). Também são feitas perícias odontológicas, restauração, atendimento a pessoas com deficiência, pacientes oncológicos e aos que tem problemas sistêmicos como, Cardiopatia, Hipertensão e Diabetes.

Entre os pacientes com deficiência atendidos pela central, estão: pessoas com Espectro Autista, Esquizofrenia, deficiência física, visual, auditiva e intelectual, além dos que tem problemas cardíacos, Hipertensão e Diabetes. Os contemplados também podem ser encaminhados para realizarem o tratamento no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), quando é preciso uma maior atenção, devido a gravidade da deficiência.

A terapeuta Taciana Miranda é mãe de Caio, portador de Espectro Autista severo que realizou procedimento odontológico no HSE. “Tive um acolhimento excepcional, desde a chegada até depois da cirurgia no HSE. O atendimento é muito humanizado, sou muito grata”, disse a mãe.

Na central também são realizadas avaliações odontológicas nos pacientes que vão iniciar o tratamento contra o Câncer. “Essa avaliação é importante antes dos tratamentos, porque se precisar extrair, restaurar algum dente ou outro procedimento, estes são feitos antes da quimioterapia ou radiologia. Se forem cuidados depois, o paciente pode ter uma Osteonecrose, que é a necrose óssea”, explicou a dentista Valéria Maranhão.

Funcionamento

A Central de Saúde Bucal funciona na Rua Conde de Irajá, 176, bairro da Torre, Zona Norte do Recife. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.



Para marcação de consultas de usuários do Sassepe no Recife e Região Metropolitana, é preciso ligar para o número 0800-284-2727. Para pacientes do interior do Estado, o número é 0800-281-7373. Também é possível marcar consultas pelo telefone 4002-3939, que aceita ligações de celular. Outra forma de agendamento é através do site da Sassepe.

