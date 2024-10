A- A+

O Banco Municipal de Alimentos do Recife recebeu, nessa quinta-feira (24), o primeiro lote de doações da 27ª edição do Festival de Dança do Recife. Até o momento, já foram arrecadados 524 kg de alimentos não perecíveis, e a expectativa é da chegada de novos ítens doados até o fim do festival, que vai até domingo (27).

O Banco Municipal de Alimentos do Recife fica no Compaz Dom Helder, no bairro do Coque, área central da cidade. Todas as doações serão destinadas a três instituições cadastradas no programa: Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero; Instituto de Assistência Social Dom Campello (IASDOC) e Pequenos Profetas.

“Essa ação em parceria com o Festival de Dança é muito importante porque todas as doações são canalizadas no Banco Municipal de Alimentos, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogasdo Recife, Ana Rita Suassuna, explicando que todo o material passa por uma triagem para garantir a qualidade



"O nosso objetivo é garantir segurança alimentar e os alimentos doados são de qualidade, além de poder pulverizar esses alimentos para instituições que já trabalham no seu dia a dia com a segurança alimentar”, completou.

Banco Municipal de Alimentos do Recife recebe primeiro lote de doações para três instituições. - Foto: Wagner Ramos/PCR

Para onde vão as doações

Neste primeiro momento, serão distribuídas 10 cestas básicas, que totalizam 330 kg. O montante será repartido igualmente entre as instituições, ou seja, 110 kg para cada.

“A Gestos atua há 31 anos na defesa dos direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS e essas pessoas estão em tratamento. Por isso, a segurança alimentar é muito importante para que elas possam seguir o acompanhamento com uma boa alimentação”, afirmou a assistente social Fabrícia Moura de Lima, que atua na Gestos e representou a instituição na solenidade.

Ativo desde abril de 2023, o Banco Municipal de Alimentos funciona como uma central de arrecadação e distribuição, atendendo atualmente cerca de 40 instituições sociais selecionadas por meio de edital. Desde o seu lançamento até agora, foram doadas 68,2 toneladas de alimentos.Já está garantida, inclusive, outra campanha de arrecadação semelhante durante o Festival Recife do Teatro Nacional, em cartaz na cidade no próximo mês de novembro.





Veja também

missão UFPE participa da maior expedição científica da Antártica liderada pelo Brasil