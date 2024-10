Central de Transplantes de Pernambuco faz campanha por doações de órgãos

A- A+

A Central de Transplantes de Pernambuco está promovendo a campanha “Seu Sim, Uma Nova História”, com o objetivo de reduzir o tempo de espera por transplantes de órgãos. Recentemente, um caso no Rio de Janeiro envolvendo pacientes transplantados que contraíram infecções gerou preocupações, mas é importante ressaltar que em Pernambuco não há este tipo de risco, garante o coordenador da Central Transplantes de Pernambuco, André Bezerra



Em Pernambuco, 3.589 pacientes aguardam transplantes, sendo 1.880 por um rim e 1.493 por uma córnea. A Central de Transplantes de Pernambuco faz campanha por doação de órgãos, enfatizando que a espera por um novo órgão pode ser reduzida com o apoio das famílias, especialmente em um cenário onde o número de transplantes ainda não voltou ao patamar pré-pandemia.



A Central de Transplantes de Pernambuco também serve para reforçar as doações tendo em vista que em 2024 foram realizados apenas 68 transplantes em Pernambuco.



O coordenador da Central Transplantes de Pernambuco, André Bezerra, conversou com Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, no Canal Saúde desta sexta-feira (18) e ressaltou a urgência do comprometimento com a doação de órgãos.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



O coordenador da Central Transplantes de Pernambuco André Bezerra destacou a importância de fomentar a cultura de doação de órgãos no estado



“É importante que a população saiba que a gente tem cinco vezes mais chances de precisar de um órgão do que se tornar um doador. E se não tivermos dentro da nossa sociedade a cultura de doação, quando chegar a vez de um parente ou conhecido isso não vai acontecer”



Bezerra também frisou a relevância de espalharmos a ideia da doação de órgãos

“Quanto mais informações, mais chances das pessoas acreditarem na doação de órgãos, de confiar no processo e acabar autorizando a doação”



Veja também

FESTIVAL Panela do Jazz terá dez horas de programação gratuita neste sábado (19), no Poço da Panela