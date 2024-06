A- A+

SERVIÇOS Centro de Medicina Preventiva do HSE traz qualidade de vida a pacientes hipertensos e diabéticos Serviço promove o acompanhamento, através de uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de evitar complicações provocadas pelas doenças

Buscar qualidade de vida e ensinar a conviver com a Hipertensão, Diabetes e Doenças Pulmonares é o objetivo principal da equipe do Centro de Medicina Preventiva (Cempre), vinculado ao Hospital dos Servidores do Estado (HSE), que atende, atualmente, a 500 pessoas.

Uma equipe multidisciplinar, formada por endocrinologista, pneumologista, cardiologista, nutricionista, enfermeiro e assistente social, recebe os pacientes, observa o quadro clínico deles, orienta no controle das doenças e ainda realiza atividades educativas, palestras e dicas de como preparar uma refeição saudável.

De acordo com a coordenadora do serviço, Jacilene Carvalho, “os pacientes já chegam com hipertensão e diabetes, o nosso trabalho é acompanhá-los e orientá-los sobre os cuidados para evitar complicações com as doenças”. Entre os principais problemas causados pelo descuido com a taxa de açúcar no sangue estão a neurapatia diabética, tipo de dano no nervo que afeta principalmente pernas e pés; e a Retinopatia diabética, que são as complicações nos vasos sanguíneos da retina. Já quem não cuida da pressão alta pode adquirir doenças renais e insuficiência cardíaca, além de outros problemas.

Telmo Miranda, 52, é uma das pessoas atendidas pelo serviço. Diabético e Hipertenso, pretende realizar cirurgia bariátrica devido a obesidade, e está se preparando para a mudança nos hábitos. “É importante esse atendimento do Cempre, porque eu realmente preciso me preparar para a cirurgia, já tentei dietas, não consigo seguir, e tenho pressão alta”, comenta.

Segundo a nutricionista, Naomi Shede, que atende Telmo, o acompanhamento das pessoas que fazem bariátrica é feito antes e depois do procedimento, porque o momento é de mudança de mentalidade por parte do paciente. A nutricionista também aproveita para reforçar que, “as pessoas hipertensas e diabéticas devem se conscientizar na busca de rotinas que tragam bem-estar, como: atividade física, alimentação saudável e sono adequado, primando pela qualidade de vida, e o Cempre atende os pacientes com essa finalidade”.

O Centro de Medicina Preventiva do HSE funciona na Rua da Hora, 862, bairro do Espinheiro. No local também são atendidos egressos clínicos, pacientes que estavam internados e receberam alta, para continuidade do tratamento. O Cempre conta ainda com um posto de vacinação.

