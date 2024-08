A- A+

SAÚDE Centro de Saúde Bucal do Sassepe atende 200 pessoas diariamente, incluindo pacientes com deficiência O local possui 24 dentistas e sete auxiliares de consultórios

O Centro de Saúde Bucal, do Sistema de Assistência à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe), localizado no Bairro da Torre, é um dos serviços mais procurados pelos usuários e atende, diariamente, uma média de 200 pessoas. A clínica possui seis consultórios e uma equipe de profissionais formada por 24 dentistas e sete auxiliares de consultórios, que realizam atendimentos diversos, como: Endodontia (realização de canal), Periodontia (tratamento de doenças na gengiva), Odontopediatria, Exodontia (extrações simples), Buco maxilo facial( extrações complexas), além de Perícias odontológicas, Restauração, atendimento a pessoas com deficiência de natureza física, intelectual, visual, auditiva, psicossocial ou mental, a pacientes oncológicos e aos que tem problemas sistêmicos como, Cardiopatia, Hipertensão e Diabetes.



Os pacientes com deficiência precisam de cuidados específicos por parte dos profissionais. “Os pacientes de alta complexidade, como os que tem Esquizofrenia, deficiência intelectual grave, Transtorno do Espectro Autista, são atendidos na clínica e, quando necessário, são encaminhados para atendimento sob anestesia geral, no Hospital dos Servidores do Estado,” explica Romeika Vasconcelos, gestora do centro.

“Nosso objetivo é atender essas pessoas com qualidade, por isso estamos realizando uma série de rodas de conversa com nossos profissionais, com o objetivo de atualizá-los sobre vários assuntos. O primeiro encontro foi realizado na última sexta-feira, 09 de agosto, com a dentista Valéria Maranhão sobre: Urgências médicas na Odontologia; e uso de medicamentos em intercorrências durante o atendimento odontológico”, informa.

Pacientes que apresentam lesões na cavidade bucal com possíveis malignidade também são atendidos pela equipe de buco-maxilo-facial, para realizar procedimentos de biópsia com resolução da patologia ou direcionamento para o médico de cabeça e pescoço ou para o oncologista, caso seja confirmado o diagnóstico e seja necessário um atendimento multiprofissional.

As pessoas interessadas em marcar consultas para o Centro de Saúde Bucal podem ligar para o 0800284 2727, 40202616 ou acessar o site www.agendasassepe.com br.

O Centro fica localizado na Rua Conde de Irajá, 176. Bairro da Torre. Horário de atendimento das 07h às 20h.

