Como o tempo frio pode afetar o coração

O aumento de casos de problemas cardiovasculares pode estar associado à chegada do inverno e, consequentemente temperaturas mais baixas, sendo importante redobrar os cuidados com a saúde. O frio pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e infarto em até 30%, Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Normalmente, a preocupação nesses períodos do ano é com as doenças respiratórias com gripes, viroses e as rinites.

Com as temperaturas mais baixas, ocorre uma reação natural do organismo para manter o corpo aquecido. Assim, com o frio, os vasos sanguíneos ficam mais estreitos para ajudar o corpo a reter calor. Porém, isso dificulta a circulação normal do sangue e aumenta o esforço do coração para bombeá-lo.

Além disso, no inverno, as pessoas tendem a se exercitar menos devido ao clima frio, o que pode levar a um ganho de peso e a um aumento no colesterol e na pressão arterial. A falta de atividade física é um fator de risco conhecido para doenças cardíacas.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a cirurgiã cardiovascular Fabiana Michele Oliveira que explicou com mais detalhes a relação do aumento de problemas cardiovasculares e o frio

Cirurgiã cardiovascular Fabiana Michele. Foto: Divulgação

“O frio sobrecarrega mais o organismo, porque precisamos manter a temperatura. E para isso o corpo trabalha mais, pois existe um trabalho da musculatura em manter a temperatura já que temos uma temperatura média corporal em torno de 35 e 36 graus. Então quando a temperatura ambiente está mais baixa existe um maior gasto de energia e isso aumenta o trabalho cardiovascular. Associado a isso, a gente tem uma vasoconstrição já que o sangue sai para dentro do organismo, para se manter aquecido já que é a nossa musculatura que aquece o sangue. E isso faz com que, quem já tem uma doença, que muitas vezes está ali caladinha, ela possa se apresentar”





A especialista também falou das temperaturas que podem causar problemas



“Os estudos mostram que numa temperatura ambiente abaixo de 14 graus, se a pessoa estiver mal agasalhada isso já pode interferir, porque faz com que haja toda essa sobrecarga no sistema cardiovascular. Então não é um frio assim com 18, 19 graus, seria um frio maior. A gente tem seres humanos vivendo lá na Sibéria, no Alaska, mas podemos ver que estão muito bem agasalhados e assim você consegue diminuir a incidência desses problemas”





