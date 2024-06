CPRH e Ibama repatriam 98 animais para Bahia e São Paulo

A- A+

A Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, em parceria com o Ibama, realizou na última quinta-feira (27), a repatriação de 98 animais que estavam sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – Cetras Tangará, unidade gerida pela CPRH, e que não são originários da fauna pernambucana. Os animais, parte deles foram levados para o Sul da Bahia, onde passarão por nova avaliação, outros seguiram para o estado de São Paulo. Entre as espécies, Araras Vermelhas, bicudos, papagaio de peito Roxo, coleirinhos e ararajuba.

As araras-vermelhas e a ararajuba serão integradas em projetos de conservação das espécies.

“Esses animais estão sendo enviados para áreas onde não existem mais em vida livre. A Ararajuba, por exemplo, é uma espécie ameaçada de extinção. Esses animais serão importantes para os projetos de conservação e para manutenção das espécies em seus habitats de origem.”, explicou Joice Brito, gestora do Cetras.

Grupo de Araras resgatadas. Foto: Richard Xavier/Asscom CPRH

Ao todo, foram repatriadas 16 araras vermelhas, 65 coleiros, seis bicudos, quatro arapongas, um tie tinga, uma ararajuba, um papagaio de peito roxo, e quatro pintassilgos mineiro. Os animais chegaram ao Cetras através de ações de fiscalização, apreensão ou entrega voluntária. Antes da repatriação eles passaram por um processo de avaliação, exames, tratamento e reabilitação.

