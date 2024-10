A- A+

CRIANÇAS Crianças em tratamento oncológico ganham festa no GAC-PE A festinha das crianças do GAC está programada par o a próxima quinta-feira(10), às 9h, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE) realiza nesta quinta-feira (10), a partir das 9h, a festa do Dia das Crianças para os pacientes do Centro de OncoHematologia Pediátrica (CEONHPE) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC). O evento animado acontece na quadra poliesportiva da Escola Superior de Educação Física da UPE (ESEF/PE).

Como já é tradição, a festa contemplará diversas atividades para a criançada, como cama elástica, piscina de bolinha, tobogã, entre outros. Também vai contar com a participação de Dj’s e apresentações dos mascotes das empresas parceiras. Mais de 150 pessoas são esperadas.

“Muitas dessas crianças vão ganhar uma festa pela primeira vez. Estamos preparando tudo com muito carinho, para estes, que mesmo com a dor do tratamento oncológico, vivem dias felizes na nossa instituição”, destaca a presidente do GAC-PE e oncologista pediátrica, Vera Morais.

Serviço: Crianças em tratamento oncológico ganham festa no GAC-PE

Quando: quinta-feira 10/10, a partir das 9h.

Onde: Quadra Poliesportiva da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (ESEF/UPE) no complexo hospitalar do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC).

Endereço: Rua Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro.

Veja também

TURISMO Turismo de Pernambuco instala placas para rota turística do legado de Dom Helder Câmara