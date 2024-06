A- A+

AUTISMO Cuidados com as crianças com autismo durante festas juninas Nos festejos juninos é importante que os pais e cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) estejam atentos às necessidades especiais durante as festas

Chegou junho e com ele já vem à mente as bandeirinhas, fogueira, paçoca, pé de moleque e roupas caipiras. As crianças dentro do espectro autista, em sua grande maioria, também amam momentos de diversão como estes. Mas, deve-se levar em consideração algumas limitações que podem ocorrer, como sensibilidade a certos estímulos como texturas, cores, cheiros, ruídos altos.

Mesmo com todo o cuidado antecipado, é possível que algumas crianças não estejam preparadas para vivenciar todos estes estímulos durante a festa, onde a iluminação e o som intenso causado pela explosão dos fogos de artifício podem provocar sensações desagradáveis, tanto no corpo como na mente

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga clínica, Elizabeth Chagas, coordenadora do Grupo Acolher que falou mais sobre as pessoas com TEA no São João





Psicóloga clínica, Elizabeth Chagas. Foto: Divulgação



“As crianças que estão dentro do espectro, e não só as crianças, mas também os adolescentes e os adultos, eles têm algumas questões sensoriais e que a gente precisa ficar atento, já que podem ser tanto visuais, quanto auditivas e a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de muitos estímulos para que essas crianças não desencadeiam uma crise. Quando a família viaja e sai de um ambiente natural da criança, do convívio natural daquela pessoa e vai viajar, como muitos de nós fazemos, geralmente para locais aonde vai ter luzes, decoração e vários estímulos visuais, além dos estímulos auditivos como som alto, muito barulho, muita gente, e o principal, que a gente conversa muito hoje em dia, que é a questão dos fogos .Eles causam medo, susto. Além do barulho existe a questão da luminosidade dos fogos e muitas crianças podem desencadear uma crise por conta dessas questões sensoriais.”







A especialista deu dicas para os cuidados com as crianças neste São João





“A própria família precisa entender como sua criança funciona e precisa antecipar para essa criança o que vai acontecer. A maioria das crianças que estão dentro do espectro podem desencadear uma desorganização. Tem crianças que funcionam melhor com a rotina visual, então a gente tem que encaixar dentro dessa rotina a viagem e falar de forma antecipada para essa criança....”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o link abaixo.

https://open.spotify.com/episode/02z6UQOX5sTPDJaB3pAOi3?si=E44AekinQrq58hBXk822zQ&nd=1&dlsi=ccc3e340e5cf49f9

Veja também

MÚSICA "Forró", música do Quinteto Violado ganha clipe no dia de Santo Antônio