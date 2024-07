A- A+

AUDIOVISUAL Curso em Audiovisual, gratuito, no Projeto Terreirada em Cena O Projeto Terreirada em Cena promove o segundo curso de formação gratuita em audiovisual, no terreiro Ilé Iyemojá Ògúnté, em àgua Fria, Recife

Para curso em audiovisual, estão abertas as inscrições grautitas do Projeto Terreirada em Cena, focado no povo de terreiro de Pernambuco. Com produção da fotógrafa Uenni, o objetivo do curso é preparar as pessoas participantes, através de uma visão técnica e emancipatória, contribuindo para a criação de novos profissionais do setor audiovisual de Pernambuco, para produção de curtas-metragens que salvaguardem a memória e identidades de comunidades religiosas de Matriz Afro-indígenas.

O curso tem 20 vagas e 44 horas de formação nas aulas práticas desta segunda etapa, que acontecerá no terreiro Ilé Iyemojá Ògúnté, nos dias 10, 11, 17, 18 e 24 de agosto, sempre das 8h às 17h. O terreiro fica localizado na rua Abdon Lima, 86 - Água Fria, Recife. Podem participar crianças, a partir de 8 anos de idade acompanhadas do seu responsável, e adultos de todas as idades. As inscrições podem ser feitas através do formulário online e se encerram no dia 31 de julho. (link no final da matéria)

Durante as aulas do curso, os participantes aprenderão sobre a linguagem e estética do audiovisual, somados aos processos de produção e captação de curtas-metragens. A troca de conhecimentos e os exercícios praticados permitirão aos participantes, explorar todo o potencial do audiovisual oferecendo autonomia na produção e realização das curtas-metragens acerca da história dos terreiros.

“Toda equipe está muito feliz em realizar esta iniciativa, neste momento estamos finalizando o primeiro ciclo no Ilê Axé Ayrá Omin Kaia Lofim, em Abreu e Lima, e em agosto iniciaremos mais uma jornada de empoderamento através do audiovisual, desta vez na Casa de Iyemojá”, destaca a Coordenadora, Uenni.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

O terreiro Ilé Iyemojá Ògúnté

O Ilé Iyemojá Ògúnté é um terreiro de tradição nagô. Fundado há mais de 80 anos pelo filho carnal de Pai Adão, o célebre sacerdote Malaquias Felipe da Costa - Ojé Bií. Atualmente, é dirigido por Mãe Lú - Ìyá Omítòògùn, Localizado na rua Abdon Lima - Água Fria, Recife - PE

SERVIÇO - Projeto Terreirada em Cena - cursos de Audiovisual

Inscrições: Até 31 de julho

Datas das Aulas: 10, 11, 17, 18 e 24 de agosto

Local: Ilé Iyemojá Ògúnté

Endereço: Rua Abdon Lima, 86 - Água Fria, Recife - PE

Link de Inscrição: https://ggle.io/6ZjY

Informações: 81 99675-9597 - Uenni

Veja também

SAÚDE MENTAL Síndrome do Ninho Vazio: como afeta a saúde mental dos pais