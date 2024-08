Daniel Alves diz que Humberto Costa colocaria bolsonarista no PT por viabilidade eleitoral

A- A+

O candidato à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes pelo Avante, Daniel Alves, acusou o senador Humberto Costa (PT) de buscar apenas pelo poder nas negociações de candidaturas do Partido dos Trabalhadores no Estado. Em entrevista sabatina na Rádio Folha FM 96.7, o ex-membro do Partido Verde declarou que a Federação PT-PV-PCdoB buscava pessoas de fora do município para lançar na disputa de Jaboatão.

“O PT quis o tempo todo trazer um candidato, foi até João Paulo que não quis, foi até de Carlos Veras, que disse não. Até que botou Elias Gomes que a vida inteira foi do PSDB, MDB, que o filho, Betinho Gomes, votou no impeachment de Dilma contra os trabalhadores. Mas um deputado chegou para mim para dizer: olha Daniel, Humberto Costa é o articulador político, e ele vai botar até bolsonarista no PT se ele estiver em primeiro lugar naquela cidade. Não tem ideologia nisso aí, tem a busca pelo poder”, disse Daniel.

Daniel Alves ainda citou Marília Arraes, vice-presidente nacional do Solidariedade. De acordo com o candidato, a dirigente chegou a apoiar sua candidatura dentro da Federação, mas Elias Gomes teria se articulado com Humberto Costa, que teria interferido na escolha do nome apresentado pelo PT na disputa pela Prefeitura de Jaboatão.

“Elias foi conversar lá por cima com o senador Humberto Costa, e enfrentar Humberto, nem Marília enfrentou, a gente sabe da história dela com o PT, hoje ela está lá. Na campanha dela para governadora, quem apoiou em Jaboatão foi Daniel. Elias Gomes estava apoiando Raquel Lyra e que eu seria o candidato dela por diversos motivos”, afirmou o postulante.

Propostas

O candidato apresentou as suas propostas para a cidade de Jaboatão, que é a segunda maior de Pernambuco. De acordo com ele, a sua experiência na gestão de saúde no município e experiência como vereador por quatro anos vão ajudar a colocar em prática os planos para a área, como a abertura de hospitais.

"Eu defendo na nossa cidade a implantação do Hospital da Criança utilizando do Hospital Jaboatão Prazeres, que hoje não serve para atender a população, porque tinha uma maternidade e não tem mais, tem um ambulatório que não atende como antigamente, é uma estrutura grande que o Governo do Estado não tem dado conta e eu quero municipalizar e modernizar para que seja o Hospital da Criança de Jaboatão", pontuou o candidato.

Quando perguntado sobre armar a Guarda Municipal, Daniel Alves defendeu que a Guarda Municipal deve ter o armamento e centro de treinamento para se defender e defender a população. O postulante defendeu ainda outras estratégias para enfrentar a criminalidade no município, citando que a cidade é hoje a 5ª mais violenta do Estado.

"A Guarda Municipal vai indicar o secretário de Segurança Cidadã de Jaboatão. Eu vou ocupar os bairros mais violentos com cultura, lazer. Pegar os campinhos de várzea, iluminar, colocar um educador físico, onde o menino vai ter aula de manhã e de tarde vai ter escolinha de futebol. Vamos levar núcleos de cultura para as comunidades mais violentas, vamos fazer parceria com a Polícia Civil, e vamos ser parceiros da Polícia Militar. Vamos armar a Guarda, mas ela vai ser pedagógica, educativa, que se envolve com a comunidade, preparada e respeitada pela população", explicou.

Na área da educação, o candidato prometeu investir na educação de tempo integral e construir escolas modelos, com maior integração tecnológica, inclusive para os professores. Professor, Daniel Alves prometeu recompensar profissionais que desenvolverem projetos inovadores para a educação do município.

"Vamos reformar todas as escolas, onde a gente puder construir, vamos construir novas escolas em tempo integral, a gente quer equipamentos modernos, quer os professores utilizando louça eletrônica e vamos valorizar os profissionais de educação. A gente quer que os projetos elaborem projetos de saída, que levem os alunos para conhecer Jaboatão. O professor vai ter incentivo no seu salário para quem elaborar projetos, quem tornar sua aula moderna", prometeu.

Daniel Alves também aproveitou a entrevista para destacar seus planos na área de infraestrutura historicamente deficitária em Jaboatão dos Guararapes. Ele pretende pavimentar 400 ruas, investir nas áreas de risco e, ainda, evitar a morte de banhistas por ataques de tubarão com obras na orla do município.

"Tenho dito também uma loucura para muita gente: não vamos deixar mais o povo morrer de ataque de tubarão. Vou construir um píer na horizontal, que crie um piscinão em Piedade, e as pessoas vão andar por cima, sobre o mar. A gente consegue chamar a iniciativa privada. A gente vai cuidar da infraestrutura na nossa orla", ressaltou.

Ficou interessado? Ouça a sabatina com Daniel Alves acessando o player abaixo.

Veja também

SABATINA RÁDIO FOLHA Eleições Paulista 2024: Rádio Folha sabatinará os candidatos à Prefeitura