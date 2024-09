Déficit de Atenção: Saiba o que é, sintomas e tratamentos

A- A+

O Déficit de Atenção é, de forma geral, um distúrbio presente em algumas crianças e adultos, tendo como principal característica a falta de concentração em atividades rotineiras e, em alguns casos, a impulsividade.

Estudos apontam que os quadros do Distúrbio do Déficit de Atenção são resultado de uma disfunção no funcionamento do córtex pré-frontal, área responsável pela atenção, organização, controle de impulsos e capacidade de expressar sentimentos, por exemplo.

As crianças com déficit de atenção normalmente são consideradas distraídas, o que evidencia a principal característica do distúrbio: a falta de foco e distração. Contudo, suas causas e, principalmente, suas consequências são bem mais graves.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga Márcia Karine

Psicóloga Márcia Karine.



A especialista explicou como geralmente as crianças com déficit de atenção se comportam nos primeiros anos de vida

“Nos primeiros anos de vida, na fase inicial, a gente entende que a criança é mais ativa, ela é uma criança que não se concentra, e aí aos sete anos que é a fase da alfabetização, a gente identifica que a criança não consegue se concentrar, e não consegue evoluir da maneira que deveria”



A psicologia também pontuou como os pais podem identificar esse tipo de déficit nos pequenos



“Conseguimos identificar essa questão do déficit de atenção em uma criança extremamente agitada, com várias movimentações pelo ambiente, mexe muito as mãos, os pés, vai mexer vários objetos de uma só vez já que ela não consegue manter o foco”





