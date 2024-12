Dezembro Laranja: conscientização sobre câncer de pele

A- A+

O 'Dezembro Laranja' é uma campanha nacional que alerta sobre o câncer de pele, responsável por 30% dos tumores malignos no Brasil. A exposição ao sol intensa durante o verão aumenta o risco de danos à pele, especialmente entre 9h e 15h.



Existem dois tipos principais de câncer de pele: melanoma (agressivo) e não-melanoma (maior incidência). Diagnóstico precoce e retirada da lesão são fundamentais. Dicas de prevenção incluem evitar exposição solar intensa, uso de protetor solar e roupas protetoras são essenciais.



Para reduzir riscos, evite bronzeamento artificial, use proteção adequada e observe sua pele regularmente. Pessoas com pele clara, loiras ou ruivas devem consultar dermatologistas frequentemente.



No Canal Saúde desta segunda-feira (02), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a dermatologista Ana Luiza Gadelha, que falou mais detalhes sobre a campanha do ‘Dezembro Laranja’ e sobre cuidados com a pele principalmente no calorão do mês de Dezembro.



A dermatologista Ana Luiza Gadelha falou mais detalhadamente sobre a campanha do ‘Dezembro Laranja’



“A campanha vem conscientizar o público de se prevenir, além de alertar sobre o câncer de pele, e de quais os tipos principais de câncer de pele, de como podem se apresentar e como identificar e quando procurar um dermatologista”



A médica Ana Luiza Gadelha explicou a importância de proteger a pele principalmente nos horários em que o sol está mais forte



“A pessoa que se expõe ao sol das 9 horas da manhã até às 4 da tarde, é afetada pela ultravioleta B que tem uma profundidade de onda suficiente para queimar a pele e provocar queimaduras profundas”





