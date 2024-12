Doenças periodontais: prevenção e tratamento

A- A+

A doença periodontal é uma das principais causas de perda dentária em adultos, afetando 70% da população mundial. Sangramento gengival, mau hálito e vermelhidão são sintomas iniciais, além disso, a doença periodontal pode afetar o coração e pulmões.



A periodontite, fase avançada da doença periodontal, é a sexta condição crônica mais prevalente globalmente segundo o Ministério da Saúde. A má higiene bucal e falta de visitas ao dentista facilitam o acúmulo de bactérias, facilitando a perda dentária.



Para prevenir a doença periodontal, escove os dentes após as refeições, use fio dental diariamente e visite o dentista regularmente, a doença periodontal pode ser tratada com limpeza dentária, raspagem de tártaro e cirurgia. Um estilo de vida saudável também é fundamental para prevenir a doença.



Nesta quarta-feira (04), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou no Canal Saúde com a cirurgiã dentista Adriana Morosini que falou sobre a doença periodontal, gengivite, mau hálito e outros problemas envolvidos na saúde bucal.



A dentista Adriana Morosini explicou com mais detalhes o que pode ser uma vermelhidão na gengiva



“Vermelhidão da gengiva é justamente um processo inflamatório em resposta a uma agressão que a infecção das bactérias vem trazendo, então se você acorda de manhã com o travesseiro melado de sangue, você tá com a gengivite e é indicado que procure um profissional”

Existem vários tipos de mau hálito, mas a cirurgiã dentista Adriana Morosini destacou que 90% das causas é por má higienização



“O mau cheiro da boca geralmente vem de fermentação de bactérias na boca, então 90% dos casos é de má higienização bucal”



