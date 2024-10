Dormir bem: a conexão entre sono e saúde cardiovascular

A- A+

Dormir bem é crucial para a saúde cardiovascular. Um estudo do ESC Congress 2024, sugere que compensar a privação de sono durante a semana, com horas extras no fim de semana pode reduzir riscos de doenças cardíacas, os participantes do estudo que dormiram de 1,28 a 16,06 horas a mais, nos fins de semana apresentaram 19% menos probabilidade de desenvolver problemas cardíacos.

Dormir bem não apenas melhora o bem-estar geral, mas também ajuda a regular hormônios como o cortisol, o hormônio do estresse. A privação de sono, definida como menos de sete horas por noite, está associada a uma série de problemas de saúde.

Para manter uma boa saúde, é fundamental dormir bem, especialmente em meio à correria do dia a dia. As recomendações de especialistas sugerem que, nos dias de descanso, as pessoas aproveitem para repor as horas de sono perdidas, garantindo um equilíbrio vital para o organismo.

Para falar sobre o tema com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 conversou com o médico cardiologista e professor Domingos Sávio Melo que explicou a relação do sono e da saúde cardiovascular.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo.











O cardiologista Domingos Melo frisou a importância termos uma boa noite de sono para concomitantemente termos uma boa saúde cardiovascular



“Em relação ao coração, dormir bem é muito importante, o ser humano pode até ter morte súbita por ter sono irregular, veja como é grave essa relação do sono”

Cardiologista Domingos Sávio Melo. Foto: Divulgação

O especialista também explicou os principais sintomas aparentes após seguidas noites mal dormidas

“Pode provocar alterações de pressão, derrame cerebral e infarto do miocárdio, veja como é grave apenas o fato de você não dormir adequadamente, isso de forma ocasional é prejudicial, mas de forma crônica é muito mais prejudicial.”





Veja também

SOLIDARIEDADE Núcleo de Apoio à Criança com Câncer ocupa a loja "Patteo Social"