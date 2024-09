Eleições Olinda 2024: Antônio Campos quer construir hospitais e ser o "prefeito da segurança"

A- A+

O candidato à Prefeitura de Olinda Antônio Campos (PRTB) propôs a construção de dois hospitais em Olinda, caso eleito. Ele prometeu ainda criar centros de atenção à saúde mental e unidades de cuidado de crianças autistas. Antônio foi sabatinado na Rádio Folha FM 96,7, que realiza uma série de entrevistas com os concorrentes a prefeito no município.

“Como prefeito da cidade pretendo primeiro cuidar do que já tem, da UPA, dos postos de saúde, além de médicos nos bairros, farei também o hospital do idoso, o hospital da mulher e da criança de Olinda, numa parceria público-privada, centros de saúde mental e centros para cuidar de autistas e crianças com necessidades especiais”, afirmou o candidato.

Na sabatina comandada pelo âncora Jota Batista, pela colunista de política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana e com participação do cientista político Hely Ferreira, Antônio também apresentou propostas para a segurança da cidade, afirmando que será o “prefeito da segurança”, investindo no armamento da Guarda Municipal e videomonitoramento e trabalhando a inteligência para combater a criminalidade.

“Eu serei o prefeito da segurança em Olinda, comandarei pessoalmente um conselho e um comitê de segurança com monitoramento semanal. A Guarda será armada, quem não estiver qualificado para usar arma após teste psicológico, treinamento, irá para outra área da Guarda Municipal. Nossa ideia de combater o crime em Olinda não é de utilizar a mão forte contra o mais fraco, contra o 'noiado' que está viciado em droga, estou indo ser prefeito para dar a mão aos caídos. Se faz segurança com inteligência, a gente tem que saber diferenciar, não é dar 'baculejo' em jovens da periferia que resolve a violência”, salientou.

Campos prometeu ainda investir na área social como tratamento para a insegurança de Olinda, com a instituição de programas de combate à fome.

“Como prefeito irei reduzir drasticamente a violência em Olinda também combatendo com programas sociais a grande fome que existe em Olinda e a grande desigualdade social. Vamos fazer o Prato Cheio, o Pão com Leite”, garantiu.

A proposta feita pelo candidato para a educação do município contempla a integração com a tecnologia, com a implantação de uma plataforma complementar ao ensino, além de uma biblioteca digital. Além disso, o candidato prometeu valorizar os profissionais da rede municipal e aumentar o número de escolas de tempo integral.

“Os servidores da educação são guerreiros, irei valorizar os servidores, chamar os concursados em lugar dos temporários e qualificar ainda mais os professores de Olinda.Vou aumentar o número de escolas integrais, é o que existe de melhor modelo no momento, porque coloca a criança mais protegida dos problemas até de casa, faremos, no mínimo, o triplo de escolas integrais em Olinda”, propôs o postulante.



Valorizar a arte da periferia e conceder benefícios fiscais a empresas de economia criativa que contratem pelo menos dois moradores da cidade, foram algumas das propostas apresentadas pelo candidato para a Cultura.

Na área da infraestrutura, Antônio Campos pretende trabalhar a drenagem da cidade, a limpeza de canais e na fiscalização das obras do Canal do Fragoso, para que terminem.



Ele afirmou que as soluções para os alagamentos da cidade virão de ações pontuais, e que obras nos morros serão prioridade, seguindo o exemplo do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

“Além da questão da macrodrenagem de Olinda temos que pensar soluções para os microproblemas, algumas intervenções pontuais, umas 20, irão suavizar o problema da mobilidade, da drenagem, que a água seja uma bênção e não seja um problema quando chove. A questão dos morros em Olinda será uma prioridade máxima, em relação a isso Recife é um bom exemplo, vamos fazer mantas, escadarias. Não podemos admitir que situações de alto risco repetidamente não são tratadas. Queremos imitar o prefeito João Campos, o que João fez certo e couber no orçamento de Olinda nós levaremos, essa questão das encostas, ele tem feito bem”, ressaltou.

Quando questionado sobre a falta de apoio de sua candidatura, Antônio afirmou que prefere “andar só que mal acompanhado” e disse não acreditar que o apoio de figuras importantes, como a governadora Raquel Lyra (PSDB), o presidente Lula (PT), ou o ex-presidente Bolsonaro (PL) possam interferir na eleição de Olinda.

“Não acredito na tese do andor em Olinda, respeito a liderança de Bolsonaro, não sou bolsonarista, admiro o presidente Lula, principalmente na sensibilidade social e pelos programas sociais, mas acho que a economia precisa melhorar, então essa tese de mega andores não irá funcionar em Olinda, o olindense quer saber quem vai resolver o seu problema, da sua rua, da escola do seu filho, a geração de emprego”, assinalou.

