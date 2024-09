Eleições Olinda 2024: Vinicius Castello diz que não tenta esconder vice

O candidato à Prefeitura de Olinda Vinicius Castello (PT) aproveitou sua sabatina nesta segunda-feira (2) na Rádio Folha FM 96.7 para tentar colocar um fim nas especulações sobre uma possível falta de afinidade com seu candidato a vice, Celso Muniz (Republicanos).

Sobre o companheiro de chapa, Vinicius sentenciou:

“Celso sempre foi de direita, mas uma coisa que a gente precisa debater é que ele sempre foi muito coerente com os objetivos de fortalecer o empreendedorismo, o emprego e a renda. É o empresário que já conseguiu (gerar) mais de 5 mil empregos na cidade de Olinda. A gente já vem dialogando há muito tempo”, afirmou Castello.

Vinicius Castello negou ainda que estivesse escondendo o vice de sua chapa como acusaram os opositores. Ele assumiu que houve um erro gráfico no material de campanha que excluiu o nome de Celso Muniz.

O candidato do PT foi o primeiro a participar da série de sabatinas da Rádio Folha FM 96.,7 com postulantes ao cargo de prefeito de Olinda. A entrevista foi conduzida pelo âncora Jota Batista e pelo cientista político Hely Ferreira. Ele iniciou falando sobre seus projetos para a área da saúde e prometeu reativar o Hospital Brites de Albuquerque.

“Se a gente não cuida do básico, não cuida da cidade de uma forma geral. A gente vai investir na questão obstétrica da cidade. O que a gente tem hoje de média e alta complexidade e a população é atendida pelo Hospital Tricentenário. A gente precisa resgatar a Brites de Albuquerque para que haja, inclusive, a volta de uma maternidade na nossa cidade. Entendo que parcerias precisam vir no diálogo com os conselhos municipais, objetivando atingir metas que não existem mais ao longo dos últimos oito anos”, enfatizou.