Eleições Paulista 2024: "A gente não vai entrar nessa baixaria", afirma Junior Matuto

O candidato a prefeito do município do Paulista Junior Matuto (PSB) declarou que não vai responder às acusações de adversários que enfatizam seus afastamentos para investigação em 2020, quando administrou a cidade pela última vez. Matuto disse que fará uma campanha propositiva.

“A gente não vai entrar nessa baixaria, nossa campanha é propositiva, nossa militância é alegre, viva, aguerrida, de pessoas humildes, que estão indo para a rua propor, não é entrar no jogo do insulto, do gabinete do ódio, das milícias digitais, o povo não quer isso. É lamentável porque a campanha deixa de ser um debate no campo das ideias para ser uma baixaria”, afirmou o candidato.

Junior Matuto afirmou também que não cita nomes de adversários, mas ao ser questionado sobre como reage às declarações de Lívia Álvaro (PP), de que não a teria procurado por ela ser uma policial, questionou a credibilidade da candidata e declarou que sua candidatura está a serviço do prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD).

“Onde é que essa candidata estava quando a cidade do Paulista permitiu servir merenda estragada para crianças? Onde ela estava quando a secretária de Políticas Sociais comprou R$ 1 milhão de reais em quentinhas no CNPJ que não tinha um fogão, onde é que ela estava? Eu não posso entrar num debate de alguém que nem conhece a cidade nem a cidade conhece ela, de alguém que está a serviço para amanhã ser a base política de uma futura candidatura a deputado do prefeito de Olinda”, disparou Matuto.

Junior Matuto participou da sabatina da Rádio Folha FM 96,7, comandada pela âncora Jota Batista e pela colunista de política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana, com participação do cientista político Hely Ferreira. Nela, apresentou propostas para as áreas de atuação do executivo municipal, e, começando pela saúde, prometeu zerar a fila dos postos de saúde e abrir novos equipamentos na cidade.

“Precisamos zerar as filas nas unidades de saúde, principalmente de madrugada. A gente vai usar a tecnologia, por que não marcar consulta por telefone e receber resultados de exames através de aplicativos como o Conecta Recife? João Campos já se comprometeu em doar para Paulista a tecnologia e a gente pôr em prática. Vamos também abrir uma unidade de alta complexidade nas praias. Outro compromisso nosso é uma central de parto humanizado”, destacou.

Na segurança pública, o postulante destacou a intenção de equipar a Guarda Municipal, mas não respondeu se pretende armar o órgão. Matuto enfatizou a importância de atuar na prevenção à violência e prometeu investir em equipamentos com essa finalidade.

“Falar em segurança não é apenas empreender e reestruturar a Guarda, mas também ações preventivas. Para que isso aconteça a gente tem que investir nas crianças, combater a evasão escolar, investir em áreas de convivência, em campos de várzea. Temos dois clubes, o de Paratibe e o do Nobre, temos total condição de transformar, no primeiro momento, em dois Compaz. Contempla também iluminação pública, acabar com espaços de lixo. Quando a gente fala em segurança a gente tem que atacar diversas partes”, assinalou o postulante.

Para a educação, Junior Matuto propõe a implantação de uma biblioteca pública, além da criação de dez escolas de tempo integral. Ele planeja ainda ampliar a quantidade de vagas em creches em parceria com a rede privada.

“Nossa proposta agora é aumentar 100% as vagas de creche, estive conversando com o prefeito João Campos e tive uma reunião com donas de escolas particulares, de hotelzinhos no município, que vivem num "fecha mas não fecha", nossa ideia é usar essas estruturas, com toda a fiscalização dos órgãos de controle da Secretaria de Educação, e aí a gente começa a absorver as crianças”, pontuou.

Na área da infraestrutura, o candidato citou obras viárias que considera importantes e que pretende tirar do papel, sendo eleito prefeito do Paulista. As intervenções incluem fazer a ligação entre o bairro da Mirueira e a PE-15 e a pavimentação de ruas na área das praias. Matuto defendeu, ainda, a união dos prefeitos do Litoral Norte para a engorda da orla da região.

“Temos que primeiro ter o projeto aprovado e provavelmente vai ser executado pelo Governo Federal ou então por emendas de bancada, que é a engorda, mas tem que ser a engorda de Recife, Olinda, Paulista, Itamaracá e Ponta de Pedra, porque quando você faz a engorda você transfere a força da natureza. O que a gente precisa é pensar o litoral como um todo. O que a gente precisa é os gestores se juntarem”, disse Junior Matuto.

