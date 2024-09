Eleições Paulista 2024: "Não me confundam com Júnior Matuto", afirma Padilha

Francisco Padilha, candidato do PDT à Prefeitura do Paulista, declarou que a população não deve associar sua imagem à do ex-prefeito da cidade e também candidato, Júnior Matuto (PSB). Padilha disse ser vítima de uma campanha da oposição para lhe descredibilizar.

“Quero aproveitar para dizer ao povo de Paulista que não me confundam com Júnior Matuto. Existe uma estratégia dos meus adversários de o tempo inteiro estarem me confundindo com Júnior Matuto. Meus adversários querem me descredibilizar e desconstruir o meu projeto, esqueçam. Não quero me associar a imagem de nenhum político da cidade, quero me associar a imagem do povo de Paulista”, ressaltou o candidato.