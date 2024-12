A- A+

Endometriose Endometriose: como afeta a saúde da mulher Estima-se que cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva sofram com essa condição

A endometriose, uma doença silenciosa e dolorosa, afeta a vida de milhões de mulheres em todo o mundo. Estima-se que cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva sofram com essa condição, que ocorre quando o tecido que reveste o útero se espalha para outras partes do corpo, causando inflamação e dor intensa. A endometriose pode afetar a fertilidade, causar infertilidade e impactar significativamente a qualidade de vida das mulheres.

Os sintomas variam de mulher para mulher e podem incluir cólicas menstruais severas, dor durante as relações sexuais, sangramento excessivo, fadiga crônica e problemas intestinais e urinários. A endometriose é uma doença complexa e multifatorial, e suas causas ainda não são totalmente compreendidas. Fatores genéticos, hormonais e imunológicos podem estar envolvidos no desenvolvimento da doença.

O diagnóstico da endometriose pode ser desafiador e, muitas vezes, demora anos para ser confirmado. A laparoscopia é o principal exame para o diagnóstico permitindo a visualização direta das lesões e a coleta de tecido para análise. O tratamento da endometriose é individualizado e pode incluir medicamentos, cirurgia ou uma combinação de ambos. É fundamental que as mulheres busquem ajuda médica ao perceberem sintomas suspeitos, a fim de obter um diagnóstico preciso e iniciar o tratamento adequado.

Nesta segunda-feira (09), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a médica ginecologista Altina Castelo Branco que destrinchou com mais detalhes esse problema tão comum entre mulheres que é a endometriose.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



A médica Altina Castelo Branco falou com mais detalhes sobre as dores que as mulheres tendem a sentir.



“A dor tende a ser progressiva, então ela tinha uma cólica que resolvia com remédio. Aí ela já foi piorando teve que usar uma dose maior do remédio e essa dor chega uma hora que se torna incapacitante”

Ginecologista Altina Castelo Branco. Foto: Divulgação



A ginecologista Altina Castelo Branco também falou de um problema muito comum entre as mulheres que sofrem com a endometriose, que é a dificuldade para engravidar.

“às vezes a mulher vai ter dificuldade para engravidar porque a endometriose vai comprometendo as trompas que vão colando no útero ou na bexiga, e aí quando ela tentar engravidar, muitas vezes, a depender também do grau da doença, ela vai ter dificuldade de conseguir vias naturais”



