Fenearte tem espaço para evitar trabalho infantil de filhos de ambulantes

Com o objetivo de combater a exploração do trabalho infantil, durante a 24ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), a Secretaria da Criança e Juventude de Pernambuco, leva para a Feira o Espaço Cidadania, projeto de proteção com capacidade para receber diariamente 100 crianças e adolescentes entre 4 e 13 anos expostos ao trabalho infantil nas ruas ao redor do Centro de Convenções de Pernambuco.

A estrutura ficará localizada na parte superior do Centro de Convenções, em frente ao Teatro Guararapes, durante todos os dias de feira (03 a 14 de julho). O equipamento funcionará das 14h às 22h30, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 22h30, nos finais de semana. Contará com um ambiente acolhedor, incluindo brinquedos e materiais pedagógicos.

"Por mais que alguns pais achem natural, o trabalho infantil compromete o desenvolvimento físico e emocional das crianças, além de expô-las à situações de risco e vulnerabilidade. O Espaço Cidadania funcionará justamente para que eles possam ser crianças e jovens, enquanto os adultos estão provendo o sustento da família”, acrescentou o secretário da Criança e Juventude, Ismênio Bezerra.

Cerca de 125 profissionais trabalharão na sensibilização dos pais e responsáveis ambulantes para que deixem seus filhos no Espaço de Proteção enquanto trabalham, além de realizarem o acolhimento e cuidado das crianças e adolescentes. O espaço oferecerá alimentação diária para as crianças e adolescentes: lanche a partir das 15h e jantar a partir das 18h. Aos finais de semana, o almoço será servido a partir das 12h.

A Secretaria Estadual de Cultura promoverá diariamente apresentações culturais às 17h no espaço. Nos dias 11 e 12, das 15h às 17h, serão oferecidas oficinas com a temática "Explorando e Criando o Som" pelo Instituto Conceição Moura. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a CPRH realizarão atividades com foco na preservação do meio ambiente.

