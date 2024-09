A- A+

FESTIVAL Festival Cultural de empreendedorismo movimenta Olinda Festival Cultural de empreendedorismo terá artesanato, gastronomia e shows durante quatro dias no mercado Eufrásio Barbosa

No próximo dia 19 a 22 de setembro, Olinda vai se encantar em mais uma edição da FECOART - Festival Cultural Olinda Arte, que acontece no Mercado Eufrásio Barbosa com abertura a partir das 10h da manhã até às 21h durante os quatro dias.

Um evento cheio de cultura, criatividade e uma tradição na cidade que acolhe o evento pelo terceiro ano. O festival está com uma expectativa de que 25 mil pessoas passem pela feira durante os quatro dias.

Nesta edição mais que especial, artesãos do estado de Pernambuco estarão exibindo suas obras, que refletem a diversidade e a riqueza cultural. De cerâmicas a bordados e bijuterias, se encontrará uma variedade de produtos que encantam pela originalidade e pelo cuidado com os detalhes.

Festival de arte e cultura em Olinda/ Foto: Francisco Moura

Além de estande de tatuagem, saúde e os espaços para crianças, Pet, e o literário com lançamentos de livros, palestras, moda. Apresentações de peças no, teatro Fernando Santa Cruz, e os shows também fazem parte da programação que acontece gratuitamente durante quatro dias em Olinda.

A FECOART é o lugar perfeito para encontrar aquele presente especial ou decorar sua casa com peças exclusivas. Lembrando da importância em adquirir produtos dos artesãos locais, o apoio a economia criativa e valorização do trabalho de quem mantém vivas as tradições manuais.

A Feira vai trazer as oficinas de Artesanato, Música ao Vivo e Gastronomia Típica, com as delícias de Pernambuco. O evento traz uma oportunidade de vivenciar cultura e arte.

