COMEDY Festival de Humor do Clube de Comédia Recifense segue até o fim de julho O Festival de Inverno Manguetown Comedy conta com workshops e debates sobre o mercado do humor, além de apressentação de humoristas locais

O 1º Festival de Inverno Manguetown (FIM), promovido pelo Manguetown Comedy, primeiro clube dedicado à comédia no Recife, acontece até o final de julho, com a proposta de celebrar os artistas locais que trabalham com comédia, mas também debater o mercado que gira em torno deste setor.

Neste sábado (13), a oficina terá o tema "Arte de Fazer Sorrir- Como criar personagens para teatro e internet", com o instrutor Drailton Oliveira (ator e comediante) . A programação completa de espetáculos e oficinas já está disponível no perfil @manguetowncomedy no Instagram.

"A ideia do FIM é curtir o mês de julho com muito riso e diversão, prestigiando os humoristas pernambucanos, mas não apenas isso. O mercado da comédia já é algo bem consolidado, que segue crescendo, então vamos debater e explicar assuntos interessantes para quem já trabalha na área ou quer começar", explica Davi Villa Real, comediante e organizador do festival.

Os espetáculos têm ingressos acessíveis, a partir de R$10. Entre os espetáculos previstos, a "Fábrica de Piadas", no qual comediantes testam novos atos, e Portal Semanal, com Alex Alves e Marcílio Rodrigues fazendo piada com as principais notícias da semana. Outro destaque é o humorista Fernando Pedrosa com o espetáculo "Xaveca a plateia e bebe vinho", no Teatro Barreto Junior, em duas sessões, no dia 14 de julho, às 20h e às 22h.

Os workshops do FIM oferecem uma gama diversificada de temas: como o humor pode ser utilizado por empresas para aumentar as vendas e engajar o público; como criar personagens para o teatro e para a internet; a iniciação ao improviso; técnicas para escrever piadas; o humor na televisão e no teatro entre outros.

As oficinas serão ministradas por comediantes conhecidos do público pernambucano e que são destaque também no cinema, a exemplo de Rubens Santos, ator dos filmes Bacurau e Aquarius, além da série Cangaço Novo.

"O festival é uma oportunidade única para quem quer se aprofundar no universo da comédia. Estamos trazendo profissionais conhecidos do público pernambucano que compartilharão suas experiências e conhecimentos. Queremos inspirar novos talentos e fomentar ainda mais a cena local", afirma Davi Villa Real.

Confira a programação dos próximos workshops

13 de julho - Arte de Fazer Sorrir

Como criar personagens para teatro e internet. Instrutor: Drailton Oliveira (ator e comediante)

14 de julho - Em Cena!

Workshop de interpretação para TV e Cinema.

Instrutor: Rubens Santos (ator de Bacurau, Aquarius, Cangaço Novo, entre outros filmes)

20 de julho - Iniciação ao Improviso

Oficina com técnicas de jogos de improviso Instrutor: Múcio Eduardo (ator e comediante)

21 de julho - Como Escrever Piadas

Oficina voltada a explicar a base de como escrever desde uma simples piada até a formatação de um texto básico para iniciar na comédia stand-up

Instrutor: Alex Alves (comediante e roteirista)

Sobre o Manguetown Comedy



O Manguetown Comedy é o primeiro e único clube de comédia do Recife, que promove espetáculos de stand-up comedy semanalmente, de quarta-feira a domingo, além de oficinas de escrita para novos artistas que pretendem trabalhar com comédia.

"Ser o primeiro e único clube de comédia em Recife já é um feito incrível, mas o impacto vai muito além de ser um espaço de vanguarda. Este espaço não apenas oferece entretenimento de alta qualidade com espetáculos de stand-up comedy todas as semanas, mas também desempenha um papel fundamental na formação de novos talentos. Isso é vital para a nossa cultura local, pois Recife tem uma rica tradição de comediantes talentosos com destaque no cenário nacional", complementa o organizador do FIM."destaca Davi Vila Real.

SERVIÇO

Festival de Inverno Manguetown

Todo o mês de julho

Ingressos a partir de R$ 10As vagas são limitadas e as inscrições são feitas pelo site manguetowncomedy.com.br/fim.

Manguetown Comedy - Avenida Conselheiro Aguiar, 4880, em Boa Viagem

Informações: @manguetowncomedy (Instagram) ou no site http://manguetowncomedy.com.br/fim/

