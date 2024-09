A- A+

LITERATURA Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz começa na sexta-feira (06) A 21ª edição do Festival "A Letra e A Voz" vai até domingo(08), homenageando Heloísa Arcoverde e os centenários de César Leal, Maria do Carmo Barreto Campello e Osman Lins (in memoriam)

A 21ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz começa nesta sexta-feira (6), com 30 atrações. Abrindo a temporada de festivais culturais com prosa, verso e música, encantando a cidade. A promoção é da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Este ano, o festival vai render homenagem a quatro importantes nomes da cultura recifense: Heloísa Arcoverde; e, in memorian, aos centenários do poeta César Leal, à poetisa Maria do Carmo Barreto Campello e a Osman Lins, dramaturgo, um dos mais importantes escritores brasileiros do século 20.

“É com grande alegria que anunciamos o primeiro dos quatro festivais culturais promovidos anualmente pela Prefeitura do Recife. Esperamos todos lá para debater com os autores, ver bons espetáculos e ter um fim de semana rico de boa literatura”, convida a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.

Festival de Literatura A Letra e A Voz/Foto: Marcos Pastich/PCR

“O Festival A Letra e A Voz reafirma o compromisso da gestão com a diversidade cultural do Recife, funcionando como espaço de discussão, vitrine, reflexão e encontro dos nossos escritores com o público leitor. ”, salienta o presidente da Fundação de Cultura, Marcelo Canuto.

Com o tema “Pontes Literárias”, a programação, abrirá no palco do Cineteatro do Parque, na noite de sexta-feira, com o espetáculo musical “Poesia Eletrônica”, de José Paes de Lira, o Lirinha. O evento começa às 19h30, com ingressos distribuídos na bilheteria do teatro a partir das 18h.

No sábado (7), a programação começa às 9h e se estende até a noite, na Av. Rio Branco, seu cenário cativo. O tradicional pavilhão do A Letra e A Voz cresceu e mudou de lugar, apresentando-se mais aberto e integrado à paisagem. Para abraçar Miró, a estrutura, que já começou a ser montada, ficará posicionada no começo da via, na esquina com a Av. Cais do Apolo.

Às 19h, o festival abre alas para as “Batalhas Cervantinas”, que reunirão os quixotescos poetas da nova geração das ruas do Recife: Adelaide, Bruno Bicicastelo, Falik, Jessica Preta e Sofio. Às 20h, Bell Puã traz o espetáculo “Jogo de Cintura”, encerrando o sábado com música, ancestralidade, hip hop e embolada.

A programação do domingo (8) começará partir das 9h30, com dois shows para a garotada: “No Passinho do Movimento”, do grupo Tintim por Tintim, e “Caixinha de Ritmos”, de Lulu Araújo, que faz um passeio bem didático pelos mais ancestrais ritmos pernambucanos.

Às 18h, o coletivo artístico Mulheres de Repente, dá voz às mulheres, que sempre tiveram uma eloquente produção na poesia. Às 19h e às 20h, a Cia. Fiandeiros e a cantora Kelly Rosa encerram a programação.

Confira a programação:

21º FESTIVAL RECIFENSE DE LITERATURA A LETRA E A VOZ

Pontes Literárias

Homenagem a Heloísa Arcoverde e, in memoriam, aos centenários de César Leal, Maria do Carmo Barreto Campello e Osman Lins

SEXTA (6/9)

Teatro do Parque

19h30 - Cerimônia de Abertura*

20h - Poesia Eletrônica, com Lirinha/ * Entrega dos ingressos na bilheteria do Teatro do Parque, a partir das 18h

SÁBADO (7/9)

Av. Rio Branco (Recife Antigo)

9h - Feira do Livro Miguel de Cervantes

14h30 - Lançamento de livro “Choro e Frevo – Duas Viagens Épicas”, de José Teles

15h - Mesa-redonda “Pontes Literárias”, com Bárbara Belloc (Argentina), Lourival Holanda e Wellington de Melo. Mediação de Eduardo César Maia

16h30 - Lançamento do livro “Vidas Secas em Cordel”, de Josué Limeira

17h - Performance teatral “De Adeus e Borboletas ou A música do Silêncio”, com Adriano Cabral, Márcia Luz, Miguel Cabral e Nina Sousa

17h30 - Mesa-redonda “César, Maria e Osman: 300 Anos de Literatura”, Anco Márcio, Delmo Montenegro e Renata Pimentel. Mediação de Heloísa Arcoverde

19h - “Batalhas Cervantinas”, com Adelaide, Bruno Bicicastelo, Falik, Jessica Preta e Sofio

20h - Bell Puã apresenta: “Jogo de Cintura”

DOMINGO (8/9)

Av. Rio Branco (Recife Antigo)

9h - Feira do Livro Miguel de Cervantes

9h30 - “No Passinho do Movimento”, com Tintim por Tintim

10h - “Caixinha de Ritmos”, com Lulu Araújo

14h30 - Lançamento do livro “Obra Poética I – Arcoboleta (uma Rosa uma Leitora uma Barbárie), de Luís Serguilla

15h - Mesa-redonda “Pontes com o Mundo”, com Bárbara Belloc (Argentina), Luís Serguilha (Portugal), Patrícia Vasconcellos. Mediação de Rodrigo Vasconcellos

16h30 - Sessão de autógrafos com Bárbara Belloc e Luna Vitrolira

17h - Mesa-redonda “Letra Digital”, com Clarice Freire, Luna Vitrolira e Pedro Vinicio. Mediação de Eduardo César Maia

18h - Mesa de glosa “Mulheres de Repente”

19h - “Vozes do Recife”, com Cia. Fiandeiros de Teatro

20h - “O Poeta e a Rosa”, com Kelly Rosa

