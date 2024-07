A- A+

CINEMA Filme "Mulher Original" traz realidade de pessoas trans, no Cineclube Casa Zero, em Recife As produções exploram os esforços das pessoas trans para viver com dignidade em uma sociedade cheia de preconceitos

O Cineclube Casa Zero, no Recife, apresenta a vida de Pessoas Trans e seus esforços por dignidade em uma sociedade cheia de preconceitos. Esta é a temática da oitava sessão, com três produções cinematográficas. O convidado desta semana é o realizador Carlota Pereira, do 'Mulher Original'.

As exibições acontecem no próximo domingo (28), no auditório Urbano Vitalino, a partir das 16h, na Casa Zero. A entrada é gratuita. Além de um elevador para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, o debate com Carlota terá tradução para Língua Brasileira de Sinais.

O Brasil continua liderando o ranking de violência contra pessoas trans. Em maio de 2019, a Organização Mundial de Saúde retirou o “transtorno de identidade de gênero” da Classificação Internacional de Problemas Relacionados com a Saúde (CID-11). Antes, pessoas Trans eram consideradas doentes mentais.

Carlota Pereira explicou que são 17 atores trans no elenco, no episódio piloto, gerado na fase de desenvolvimento da série recém-filmada, além de dois outros documentários produzidos durante a pesquisa.

“Nossa intenção com 'Mulher Original' é provocar curiosidade e empatia no espectador comum, mostrando corpos apagados pela sociedade e revelando beleza e vivacidade. A série conta a trajetória de Nina, uma costureira solitária que tece sua história com memórias, encontros, conflitos, solidão e um vestido de gala que será destaque na final do concurso Miss Mundo Trans", declarou Carlota.

Para Neco Tabosa, curador do Cineclube Casa Zero,os filmes são apenas um pretexto para se conversar sobre os temas que cada produção aborda.

"Quando as luzes se acendem, o bate-papo se torna um momento para falar não só dos desafios de fazer cinema, mas das questões que nos atravessam. A proposta é ampliar a visibilidade desses realizadores e realizadoras que tendem a ficar à margem, devido às pautas sensíveis que abordam"

As sessões anteriores contaram com a presença dos realizadores Ayla de Oliveira, Júlia Katherine, Anny Stonne, Fran Silva, Júlio Pereira, Odara Canuto e a pesquisadora Tati Regis. O projeto tem incentivo da Prefeitura do Recife (PCR) e do Governo Federal, por meio do Edital Geraldo Pinho, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

A entrada é gratuita, mas atenção: o Auditório Urbano Vitalino tem número limitado de assentos. A equipe distribui os ingressos com uma hora de antecedência.

SERVIÇO

Sessão do Cineclube Casa Zero

Dia: 28 de julho

Hora: 16h

Onde: Rua do Bom Jesus, 237 1⁰ andar. Auditório Urbano Vitalino.

Entrada: Grátis (espaço sujeito à lotação do auditório)

EM CARTAZ:

Mulher Original (2024)

Por uma cidade onde as pessoas Trans possam viver

Corpos transitórios

