HISTÓRIA Frei Caneca é tema de debate no Museu do Estado de Pernambuco O evento acontece nesta quinta (16), às 15h, no auditório do MEPE

Nesta quinta-feira (16), às 15h, o Museu do Estado de Pernambuco, bairro das Graças, realiza encontro com os historiadores Dirceu Marroquim e George Cabral para marcar os 200 anos da morte de Frei Caneca, ocorrido em 13 de janeiro de 1825. “Frei Caneca: histórias de um herói” aborda as diferentes facetas desse importante personagem.

Sobre o assunto o professor Dirceu Marroquim conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha, 96,7 FM, nesta quarta (15) e adiantou que de um lado, a conversa abordará a trajetória de Frei Caneca, frade carmelita, nascido no final do século XVIII, um dos mais ativos revolucionários da história pernambucana, que criou e dirigiu o jornal Typhis Pernambucano e nos deixou uma obra significativa.; de outro, discutirá como a imagem de Frei Caneca foi elevada à categoria de herói nacional, tornando-se um ícone republicano após a Proclamação da República, em 1889.

O objetivo do encontro é debater, de maneira leve e acessível, a complexidade dessas celebrações, destacando as múltiplas temporalidades existentes entre passado e presente e a importância de Frei Caneca na Revolução Pernambucana de 1817, também conhecida como a Revolução dos Padres e na Confederação do Equador, movimento revolucionário de caráter republicano e constitucionalista que eclodiu em julho de 1824 em Pernambuco, alastrando-se para outras províncias do Nordeste do Brasil.

O Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) fica na Avenida Rui Barbosa, 960 - Graças. O evento é gratuito.

