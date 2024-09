A- A+

SAÚDE Fundação Altino Ventura amplia atendimentos e firma parceria para inclusão profissional Além da ampliação da estrutura física, aumentando em 400 novos pacientes/dia, marca o início do Programa Emprego e Renda Acessível, para qualificação técnica e empreendedora de PcDs e seus cuidadores

A Fundação Altino Ventura (FAV) realizará, na próxima terça-feira(17), a partir das 10h, a inauguração oficial do 5º andar do Edifício Marcelo Ventura, localizado na sede da instituição, na Avenida Maurício de Nassau, 2075, Iputinga, na zona Oeste do Recife(PE).

A FAV e a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE), também vão assinar parceria para o Programa Emprego e Renda Acessível, de qualificação técnica e empreendedora de Pessoas com Deficiência (PcDs) e seus cuidadores.

A nova estrutura permitirá à FAV ampliar significativamente sua capacidade de atendimento oftalmológico à população de baixa renda, beneficiando mais de 400 novos pacientes por dia, totalizando 8 mil novos atendimentos mensais.

O 5º andar contará com 24 consultórios modernos, reforça o compromisso com a saúde ocular de qualidade. Além disso, o Departamento de Investigação Científica da FAV ampliará suas atividades de pesquisa científica, desenvolvendo “clinical trials” neste novo espaço.

Dra Camila Moraes/ Foto: Cristiana Dias

A obra está equipada com três polos de atendimento especializados: Um polo dedicado às consultas de cirurgia refrativa, doenças da córnea e correção de erros refrativos; um polo focado em plástica ocular e pesquisa científica e um polo para consultas gerais.

A parceria da FAV com a SEDEPE marca também o início do Programa Emprego e Renda Acessível, que proporcionará qualificação técnica e empreendedora para PcDs e seus cuidadores, com a implementação da Casa do Trabalhador Inclusiva e "Itinerante".

O programa é direcionado para pessoas em tratamento no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) da FAV e busca fomentar a inclusão social e a geração de renda para grupos em situação de vulnerabilidade social.

"A inauguração deste novo andar representa um marco para a FAV, pois fortalece nossa missão de oferecer saúde ocular de qualidade, gratuitamente, a quem mais precisa por meio do SUS", afirma o Dr. Marcelo Ventura Filho, presidente da FAV.

"Além disso, o Programa Emprego e Renda Acessível reflete nosso compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento profissional das pessoas atendidas por nós", complementa a Dra. Liana Ventura, presidente do Conselho Curador da FAV.

O Dr Marcelo Ventura Filho ressalta a ajuda que foi necessária para assegurar a sustentabilidade do serviço, para a prestação de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)

"Tudo foi possível graças aos aportes financeiros viabilizados por deputados da Bancada Federal e Estadual para a aquisição de equipamentos e insumos, assim como ao apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de Pernambuco"

Sobre a Fundação Altino Ventura (FAV):



A Fundação Altino Ventura é uma instituição filantrópica, 100% SUS, dedicada ao atendimento oftalmológico e à reabilitação de pessoas com múltiplas deficiências, atendidas no seu Centro de Reabilitação "Menina dos Olhos" - CER IV.

Desde 1986, a FAV se destaca por oferecer serviços de alta qualidade, promovendo a saúde ocular e o desenvolvimento científico, além de formar novos especialistas em oftalmologia por meio do seu Departamento de Ensino.

SERVIÇO:

Inauguração do 5º andar do Edifício Marcelo Ventura e assinatura do Termo de Cooperação entre SEDEPE e FAV

Data: 17 de setembro de 2024

Hora: A partir das 10h

Local: Fundação Altino Ventura – Avenida Maurício de Nassau, 2075, Iputinga, Recife-PE

