Fundação Terra ocupa Quiosque Solidário do RioMar Recife

A Fundação Terra, instituição que desenvolve há 40 anos projetos sociais e de qualificação, que contempla áreas urbanas e rurais de Arcoverde e Recife, em Pernambuco e Juazeiro do Norte e Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, cestá ocupando o Quiosque Solidário do RioMar Recife durante todo o mês de julho.



O público encontra uma variedade de artigos artesanais como esculturas, peças em crochê e renascença, sabonetes e velas aromáticas. Os trabalhos expostos são produzidos por artesãs e artesãos de Sertânia e da Zona Rural de Arcoverde (PE), Grupo Mulheres da Terra, da comunidade do Horto, em Juazeiro do Norte (CE), e Ateliê Asas da Terra, de Belo Horizonte (MG).

Também são vendidos produtos personalizados com a marca da Fundação Terra, como carteiras de couro, canecas personalizadas, camisas, chaveiros e adesivos. Todo valor arrecado com a venda será revertido para os projetos mantidos pela Fundação Terra, nas áreas de saúde, educação e assistência social.



“Quem adquirir nossos produtos estará contribuindo para o desenvolvimento social de inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade do sertão pernambucano e no Ceará, com a preservação do Bioma Caatinga e valorização da arte e cultura popular”, destaca a presidente da Fundação Terra, Ana Bretas de Vasconcellos.

Em setembro, a Fundação Terra fará 40 anos de atuação, com um trabalho que inclui orientação técnica para pequenos produtores e formação sobre comércio e vendas, com incentivo a práticas agroecológicas, na perspectiva de integralidade entre meio ambiente e cultura.

A exposição é uma parceria da nova adminsitração da Fundação Terra com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social. O quiosque Solidário está localizado no piso L1.

