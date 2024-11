HC promove Simpósio de Bioética Clínica nesta quarta-feira (27); inscrições estão abertas

A- A+

Quais os limites de intervenções em crianças com malformações? Como analisar e resolver dilemas sobre a manutenção ou retirada de suporte para pacientes na UTI? Para debater caminhos para questões complexas como essas o Núcleo de Bioética Clínica e Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da UFPE realizará o Simpósio de Bioética Clínica, no próximo dia 27, das 8h às 12h, no anfiteatro 1. As inscrições estão abertas por meio deste formulário on-line .

Gratuito, o evento é direcionado a profissionais da saúde, residentes e estudantes e terá emissão de certificado. “O Simpósio vai abordar temas ditos de fronteiras porque são múltiplas as concepções que interferem nesses assuntos. Manter vivo os temas da bioética clínica nos serviços de saúde é uma questão de educação em saúde porque os conflitos morais vêm aumentando muito nos últimos anos e muitos são judicializados”, explica o membro do Núcleo no HC, Josimário Silva, um dos palestrantes e organizadores do evento.

Pós-doutor em bioética clínica e professor do Centro de Ciências Médicas (CCM) da UFPE, Josimário Silva ressalta a importância da inserção da bioética nas atividades médicas. “Em seu papel como um hospital de alta complexidade e universitário, o HC tem trazido e debatido os temas da bioética como um auxiliar na tomada de decisões de problemas complexos no hospital”, destaca Silva.

Entre os temas a serem ministrados pelos profissionais do HC estão os Problemas Bioéticos em diversas áreas da assistência, como na Reprodução Assistida, com Agostinho Machado; na Terapia Intensiva com pacientes críticos, com Janny Leonor; nas decisões médicas, com Josimário Silva; nas decisões médicas no cuidado de paciente idosos, com Maria Magalhães; na relação equipe assistencial/família, com Cinthia Cavalcanti; e no diagnóstico de doenças genéticas, com Thiago Oliveira.

Veja também

SEDENTARISMO Sedentarismo: prejuízo para a saúde