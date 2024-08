Hérnia inguinal infantil

A- A+

A hérnia inguinal, como é chamada a hérnia na virilha, é muito comum entre meninos, principalmente os prematuros. É a patologia cirúrgica eletiva mais frequente da criança e ocorre também em meninas. É uma condição congênita e patológica que ocorre principalmente devido ao não fechamento de estruturas abdominais e inguinais durante o desenvolvimento intrauterino e se for tratada tardiamente pode ter complicações.

Numa criança do sexo feminino, a suspeita de ovário atingido pela patologia obriga a cirurgia sem demora, dado os riscos que podem causar ao órgão. A cirurgia para tratamento da hérnia inguinal pode ser realizada em bebês recém nascidos e crianças com bastante segurança. O procedimento é realizado com anestesia geral e tende a durar por volta de 1 hora.

Embora a hérnia inguinal em crianças seja uma condição congênita, os sinais surgem alguns meses após o nascimento, quando os pais notam um “caroço” na virilha. As características dessa protuberância são: Indolor; aumento de volume quando a criança está sentada ou de pé; diminui de volume quando está deitada; aumenta também quando a criança chora, tosse ou faz algum esforço físico. A principal complicação da hérnia inguinal em crianças é o encarceramento, que ocorre quando uma parte do intestino fica presa nesse orifício e não recebe o suprimento sanguíneo adequado. A evolução desse quadro é o estrangulamento do intestino, uma emergência médica.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o cirurgião pediátrico, Lívio Veloso que desmistificou o fato desse tipo de hérnia só aparecer em bebês do sexo masculino



Cirurgião pediátrico, Lívio Veloso. Foto: Divulgação





“Talvez seja uma das cirurgias mais comuns no meio dos bebês recém-nascidos, é mais frequente em meninos, mas pode acometer tanto em meninos quanto em meninas. No menino a hérnia está muito associada a hérnia de testículos, a hidrocele, mas são diferentes.”





Ficou interessado? Saiba mais sobre hérnia inguinal em bebês acessando o player abaixo e ouvindo o podcast completo!









O especialista explicou como a hérnia aparece em bebês e falou da importância de um diagnóstico e operação precoce



“Na criança a hérnia é uma coisa congênita, é um problema que já vem com a gente. A hérnia pode causar complicações por isso a importância de abordar essa patologia de forma precoce. Uma hérnia diagnosticada é uma hérnia operada, não necessariamente a cirurgia de urgência ou emergência, e só teria essa indicação quando a gente tem uma hérnia inguinal realmente estrangulada ou encarcerada onde o encarceramento é quando um órgão que passou por essa hérnia ficou preso. O estrangulamento é uma progressão dessa situação, para a falta de vascularização no órgão que está sendo afetado.”









Veja também

FESTIVAL 'Janeiro de Cenas Curtas' abre suas inscrições