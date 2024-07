A- A+

FEIRA Institutições filantrópicas ganham espaço na Feira da Aurora, no Recife No Cantinho Social o público encontrará artesanatos, soluções criativas e demais produtos criados por voluntários de diversos projetos sociais, de instituições filantrópicas.

As mais diversas instituições filantrópicas ganham espaço na tradicional Feira da Aurora, no Centro do Recife, onde se criou o Cantinho Social. O espaço é disponibilizado para Organizações não-governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil (OSCs), cooperativas, associações, fundações e organizações religiosas comercializarem seus produtos criados por voluntários dos diversos projetos sociais.

A proposta é oportunizar as instituições filantrópicas selecionadas com a exposição de materiais na feira, que acontece todos os sábados, das 14h às 20h, no Cais da Aurora, área central da cidade. No primeiro final de semana, no sábado,13, o Cantinho Social recebeu o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE), reconhecido há 27 anos pela humanização no tratamento do câncer infanto-juvenil.

Artigos do GAC-PE/ foto: John Farias

Os visitantes puderam colaborar com o GAC-PE, adquirindo kits de jogo americano, necessaires, ecobags, quadros decorativos e bonecas de pano, tudo produzido por artesãs voluntárias.

Para Karla Pereira, Supervisora do Voluntariado do GAC-PE, esse espaço ajuda a difundir a missão da instituição, além de colaborar na arrecadação de verbas para as atividades diárias.

“Estar aqui nos possibilita a captar mais doadores e voluntários e, ainda, ampliar a nossa assistência às crianças assistidas pelo GAC, nos permitindo a investir mais em alimentos, medicamentos, exames... Estamos muito felizes em receber o convite para estarmos no Cantinho Social”, comenta.

Ainda em julho, o Cantinho Social recebe, a AmoTrans PE, ONG pioneira no estado, conhecida desde 2008 por articular o movimento de defesa e inclusão da comunidade travesti e transexual pernambucana.

Em agosto será a vez do Sempre Viva, projeto socioambiental com sede no bairro de Dois Unidos zona norte do Recife, que atua na formação da juventude periférica, empreendedorismo feminino e educação ambiental. E também a APAF (Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado) e a UMA (União de Mães de Anjos em Pernambuco).

A Feira da Aurora existe desde setembro de 2023 e recebe uma média de 100 expositores por sábado, com foco em arte, cultura, sustentabilidade e responsabilidade social. Além de uma variedade de artesanatos, itens decorativos, moda autoral, produtos feitos a partir de reciclagem de materiais, é um espaço para toda a família, contando com área gastronômica, atrações infantis, apresentações artístico-culturais e petfriendly.

Feira da Aurora/Foto: John Farias

O vereador Marco Aurélio Filho, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Vereadores do Recife, frequentador da feira, enalteceu a decisão dos organizadores.

"Trazer o Cantinho Social era o que faltava para deixar a Feira da Aurora ainda mais grandiosa como instrumento de socialização e inclusão na nossa cidade. “Esse espaço fortalece o Terceiro Setor no Recife e nos permite ter um olhar mais sensível por várias causas. É também uma forma de defendermos e construirmos a verdadeira política pública”, assegura o parlamentar.

As organizações interessadas em expor no Cantinho Social da Feira da Aurora, poderão entrar em contato no número (81) 99724.6912, preencher o formulário de interesse e verificar as datas disponíveis no mês. Vale ressaltar que para fazer parte desse espaço reservado ao terceiro setor, não será cobrada taxa de participação.

Serviço

Cantinho Social da Feira da Aurora

Todos os sábados, das 14h às 20h, no Cais da Aurora.

Mais informações: (81) 99724.6912 – Thiago César Melo

