INCLUSÃO Instituto Benjamim Constant convoca pessoas cegas para compor livro professora do IBC, Ana Cristina Idelbran, fez o convite durante programa Resgatando a Cidania

O Programa Resgatando a Cidadania deste sábado (18) teve como convidada a professora Ana Cristina Idelbran, do Grupo de Pesquisa sobre o Sistema Braille

do Instituto Benjamim Constant. O grupo está recebendo, até 1° de fevereiro próximo, textos de pessoas cegas que usam o sistema Braille, e que irão compor o Livro:

"A Importância do Sistema Braille para Autonomia e Independência da Pessoa Cega."

Ana Cristina defende que, "mesmo com os avanços da tecnologia de áudio, como recursos para os cegos, é imprescindível que possam utilizar o Braille na sua leitura."

Instituto Benjamin Constant (IBC), órgão vinculado ao Ministério da Educação fica localizado na Rio de Janeiro.

Todo o conteúdo da entrevista pode ser acompanhado pelo podcast “ Inclusão e Acessibilidade”, no podcasts Folha de Pernambuco.

https://open.spotify.com/episode/5hpuKc9WzxeAtQDJDGgSBx?si=8811716494c548d2&nd=1&dlsi=27fedda6bbfe4888

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio dia, pela Rádio Folha de Pernambuco-FM 96,7, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

