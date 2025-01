Instituto dos Cegos do Recife preparando gerações para uma vida de inclusão

A- A+

O Programa Resgatando a Cidadania deste sábado (25) teve um momento especial com representantes de uma equipe que segue dirigindo o Instituto de Cegos do Recife Antônio Pessoa de Queiroz.

Domingos Sávio bateu um papo com os filhos do professor Zacarias e Maria do Carmo Pinheiro, que dirigiram a entidade dos anos 40 aos anos 80. Os filhos que seguem com o trabalho são: Geraldo, Zélia e Cristina. Também esteve no programa o ex-aluno, o pianista Sam Severino, professor do Instituto de Cegos Benjamim Constant, do Rio de Janeiro.

Todo o conteúdo da entrevista pode ser acompanhado pelo podcast “ Inclusão e Acessibilidade”, no podcasts Folha de Pernambuco.

https://open.spotify.com/episode/71TngWyJeNMrKZgwm0LrBc

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio dia, pela Rádio Folha de Pernambuco-FM 96,7, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

