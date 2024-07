A- A+

LABORATÓRIO Laboratório Central de Pernambuco implanta novos diagnósticos e ultrapassa 290 mil exames em 2024 O número foi possível dado o aumento da atuação do laboratório diante da sazonalidade de arboviroses e doenças respiratórias em crianças

O Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE) atingiu, no primeiro semestre deste ano, a marca de 293 mil exames realizados em todo o território estadual. O número foi possível pela atuação do laboratório diante da sazonalidade de arboviroses e doenças respiratórias em crianças. Além disso, este ano, o Lacen implantou 3 novos diagnósticos: Oropouche, Mayaro e o painel molecular de meningites, sendo este último, a testagem que permite a identificação de até 14 patógenos causadores de meningites e encefalites em 24h.

O Lacen expandiu as testagens para o vírus Oropouche e as amostras para HPV, que chegaram a 250% neste primeiro semestre. O marco de exames é maior que todo o ano de 2023, quando foram realizados 233.502 exames, resultando num aumento de 25,48% do total.

A Gerente de Vigilância Laboratorial do Lacen das doenças transmissíveis e triagem neonatal, Mayara Costa destaca a evolução e o empenho na entrega dos resultados ao longo destes meses.

“Como um laboratório de referência estadual, os exames realizados têm a função de fazer a vigilância laboratorial, fornecendo dados para atuação dos demais serviços de saúde. Quanto mais fazemos, melhor podemos entregar essas informações”, explica Mayara. Keilla Paz, diretora do Lacen-PE lembra que os avanços tecnológicos foram importantes para essa evolução “Os avanços são reflexo do que fazemos diariamente aqui [no laboratório]. Buscamos continuar investindo em tecnologia e capacitação dos colaboradores para garantir a precisão e qualidade dos nossos serviços”, destaca .

Sobre o LACEN: O Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE) integra o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab), na categoria de Laboratório de Referência Estadual, no qual realiza diagnósticos de interesse de saúde pública onde prevê o atendimento aos Programas de Monitoramento nacional, estadual e municipais.





