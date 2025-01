A- A+

CIRURGIA DE CATARATA Lucio Maranhão, oftalmo do Hvisão confirma:Cirurgia de Catarata tem nova tecnologia e personalização Segundo o especialista Lúcio Maranhão, com mais de 20 anos de experiência, as Cirurgias de Catarata estão com nova tecnologia e personalização, trazendo mais segurança e maior agilidade na recuperação dos pacientes

A catarata, que atinge cerca de 25% dos brasileiros com mais de 50 anos, de acordo com a Fiocruz, é uma das principais causas de perda de visão em adultos. Caracterizada pela opacidade do cristalino, essa condição ocular pode comprometer atividades simples do dia a dia, como ler ou dirigir, afetando significativamente a qualidade de vida.



Segundo o especialista Lucio Maranhão, "é graças aos avanços em personalização e tecnologias na Cirurgia de Catarata, que o procedimento está cada vez mais seguro e acessível. Procedimentos modernos, como o uso de lasers de alta precisão e lentes intraoculares customizadas, permitem resultados mais eficazes e uma recuperação mais rápida para os pacientes."

"Além disso, a abordagem tecnológica na Cirurgia de Catarata beneficia tanto o diagnóstico quanto a intervenção. Equipamentos avançados possibilitam um planejamento detalhado, garantindo maior sucesso no tratamento. Essa evolução representa um marco na cura da doença e no restabelecimento da visão." Completa o especialista Lucio Maranhão



Nesta quarta-feira (15), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico oftalmologista do Hvisão Lucio Maranhão, que falou sobre o problema da catarata e seus tratamentos.



Acompanhe a entrevista acessando os players abaixo.



O oftalmologista Lucio Maranhão, falou sobre os avanços tecnológicos que permitiram que a Cirurgia de Catarata se tornasse muito mais segura se comparada a 20 ou 30 anos atrás



“Os aparelhos que fazem essa cirurgia trazem uma maior estabilidade durante o procedimento, não apenas tornando bem mais rápido do que há 20/30 anos atrás, muito mais seguro”

Avaliação do paciente é fundamental (Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco)



O oftalmologista Lucio Maranhão, também falou sobre os avanços tecnológicos nas lentes utilizadas nas Cirurgia de Catarata



“Existe avanço nas próprias lentes intraoculares, hoje elas conseguem oferecer tanto visões para longe, intermediário ou para perto, dependendo de cada paciente, de cada caso e houve um avanço também na tecnologia da cirurgia,”Concluiu.

