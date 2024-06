A- A+

MÚSICA "Maestrias" é o novo álbum com canções inéditas de Daniel Gonzaga O projeto "Maestrias" conta com participações de consagrados artistas nordestinos

“Maestrias” ,álbum de canções inéditas do músico, cantor e compositor Daniel Gonzaga, foi o mote da entrevista que o artista concedeu à Rádio Folha FM 96,7 , nesta quinta (27) na programação especial deste Ciclo Junino, com apresentação de Patrícia Breda.



Em seu novo trabalho o artista conta com as preciosas participações de Anastácia, Fagner, Zeca Baleiro, Quinteto Violado entre outros consagrados artistas nordestinos, além de novos talentos como Natascha Falcão, indicada ao Grammy Latino 2023, na categoria “Revelação”. No álbum também há a participação de um jovem flautista de apenas 12 anos, Gabriel Rezende, afilhado de Daniel Gonzaga.



Maestrias



A parceria com o poeta Xico Bizerra na faixa “Invernia”, traz a participação de Amelinha. “Maestrias” conta ainda com nomes como Flávio José, Cezzinha, Flávio Leandro, Nando Cordel, num impecável projeto que propõe a reflexão sobre o que vem acontecendo no universo do forró e da música nordestina e visa fortalecer a percepção dos mais jovens sobre a cultura popular.



O Quinteto Violado gravou o álbum “Vaqueirama”, de sua autoria, música composta quando voltava da Missa do Vaqueiro em Serrita, Sertão pernambucano. E foi daí que nasceu a ideia de lançar o álbum completo, ao invés de ir lançando singles. Daniel Gonzaga também assina a produção do trabalho, que deve chegar aos palcos através de show, onde ele apresenta na íntegra todo o “Maestrias.”



O artista estimula o contato com o público através de suas redes sociais. No instagram @danielgonzaga_oficial ele disponibiliza toda sua agenda de atividades que segue até julho, com as gravações da série para TV, “Gonzagueanos”, onde mostra a preservação da obra do avô, Luiz Gonzaga, através de viagens realizadas principalmente pelo Nordeste.





