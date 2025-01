A- A+

Uma receita que mistura “frutos do mangue”, tradição e história, a mariscada, prato típico das regiões litorâneas do Nordeste brasileiro, ganhou em Pernambuco a força de desenvolvimento social. Com a proposta que reúne gastronomia, valorização cultural, sustentabilidade e combate às desigualdades, o Instituto Negralinda realiza em Goiana, Mata Norte de Pernambuco, nesta segunda-feira (20), a 1ª edição do Fórum em defesa da Patrimonialização do Ofício, saberes e práticas das marisqueiras em Pernambuco.

O encontro é mais um passo da campanha “Oxe, Pernambuco tem Mariscada sim, senhor” que busca obter o reconhecimento do trabalho realizado pelas marisqueiras como Patrimônio Imaterial do Estado e acontece no Sesc Goiana.

Nesta sexta-feira (17), a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7,FM conversou com o diretor executivo do Instituto Negralinda e idealizador da campanha, Edy Rocha..

“ quando falamos sobre as marisqueiras e pescadoras pernambucanas, falamos em preservação do meio-ambiente. Infelizmente temos acompanhado a degradação do mangue, a diminuição dos peixes nos rios e mares e isso será debatido no encontro da próxima segunda-feira” afirmou Edy Rocha.

A iniciativa busca melhorar a qualidade de vida das pessoas e das comunidades que vivem da cadeia produtiva do marisco e conta com parceiros como a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e o Sebrae, que há três anos, em parceria com o Instituto Negralinda, desenvolve o projeto sócio ambiental de empreendedorismo feminino “Marisqueiras Empreendedoras”. Um trabalho que, atualmente, beneficia marisqueiras e pescadoras de 10 municípios do litoral pernambucano e contribui com o combate às desigualdades sociais, promovendo educação, saúde e bem-estar por meio do empreendedorismo colaborativo, alcançando 850 mulheres.

Instituto Negralinda

Presidido pela empreendedora social Chef Negralinda, o instituto é uma instituição privada sem fins lucrativos. A entidade oferece assistência social para mulheres de comunidades, palestras cursos e oficinas para empreendedoras sociais, formatação de negócios criativos e inovadores nas áreas da gastronomia, artesanatos, lojas colaborativas, turismo de base comunitária e turismo sustentável e profissionais com ampla experiência no desenvolvimento e implementação de projetos para desenvolvimentos e sustentabilidade de territórios.





Veja também