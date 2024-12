A- A+

MERGULHOS Mergulhos: um alerta para evitar traumas na coluna Cerca de 6% a 10% de todas as lesões medulares traumáticas são causadas por mergulhos imprudentes

Com a chegada do verão e o aumento da busca por praias, rios e cachoeiras, cresce também o risco de traumas na coluna, em Pernambuco, as formações de arrecifes escondidas pela maré cheia representam perigo para mergulhadores desavisados. Um impacto em superfícies rochosas pode resultar em lesões graves, como a paraplegia.

Além disso, em áreas de cachoeiras, os riscos de traumas na coluna estão associados a mergulhos em regiões desconhecidas e cheias de rochas. O cuidado se estende também a rios e lagoas, onde saltos de locais altos podem causar danos severos, como traumatismos cranianos.

Nas piscinas, bater a cabeça no fundo ou na borda pode ser igualmente perigoso, elevando o risco de traumas na coluna. Caso ocorra uma pancada na cabeça, com ou sem desmaio, é essencial procurar um médico para exames de imagem e avaliação imediata.

No Canal Saúde desta sexta-feira (20), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com mais detalhes sobre o assunto com o médico neurocirurgião João Gabriel Ribeiro Gomes.

Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



O médico João Gabriel Ribeiro alertou principalmente aos mais jovens que geralmente gostam de se aventurar em águas desconhecidas



“Jovens na praia ou piscina muitas vezes não conhecem e acabam mergulhando de cabeça, isso pode causar um traumatismo crânio encefálico, esse trauma pode ir da cabeça para a região da coluna cervical podendo deixar o paciente muitas vezes sem conseguir mover braços e pernas”

Neurocirurgião João Gabriel Ribeiro. Foto: Divulgação



O neurocirurgião João Gabriel Ribeiro falou sobre possíveis sequelas desse tipo de acidente

“As sequelas variam de acordo com a gravidade, por exemplo, se tiver uma fratura importante o paciente pode ficar tetraplégico ou seja sem mover braços e pernas, lembrando se isso acontece no momento que você mergulha, você vai estar debaixo da água, então isso pode levar a tetraplegia e ainda gerar uma afogamento”





