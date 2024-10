Mês das Crianças: Camará Shopping anuncia atração inédita de magia

A- A+

Neste Mês das Crianças, uma atração especial promete encantar toda a família da cidade de Camaragibe, Zona Oeste da Região Metropolitana do Recife. De 4 a 31 de outubro, chega ao Camará Shopping o Universo Mágico Camará.

Será uma experiência inédita que promoverá uma imersão em um mundo de fantasia, com diversas atividades interativas, truques de mágica, espaços instagramáveis e figurinos temáticos. O acesso será gratuito, com sessões de hora em hora.

Nesta primeira temporada, no Mês das Crianças, o Universo Mágico Camará, levará a criançada para conhecer a Escola Mágica, um lugar inusitado, cheio de mistério e encantamento, onde cada detalhe foi pensado para transportar os pequenos a um mundo repleto de magia.

Apresentação de mágica/FOTO: Gustavo Bettini/Divulgação

Lá, nesse Mês das Criança poderão experimentar a sensação de se tornarem pequenos magos e bruxas, vestidos a caráter, aprendendo e participando de diversas dinâmicas, como: ilusionismos, manipulação de objetos e oficinas de truques de mágica.

Para amplificar ainda mais a imersão na experiência, na Escola Mágica, as crianças terão a chance de explorar suas habilidades individuais acompanhadas por monitores caracterizados. Esses profissionais guiarão os pequenos em cada etapa, incentivando a criatividade e a imaginação.

Para aqueles que ficaram interessados, a atração do Mês das Crianças é produzida e assinada pela jornalista Cláudia Bettini, do perfil @corujices, e destinada a crianças e jovens maiores de 5 anos. As oficinas funcionarão apenas durante os finais de semana, das 17h às 21h.

No Universo Mágico Camará, todos os dias, estarão montados cenários instagramáveis de ilusionismo e truques de fotografia, abertos ao público em geral que funcionarão dentro do horário do shopping, ou seja, de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 21h.

“Estamos muito animados com a chegada do Universo Mágico Camará, ao Camará Shopping, nos próximos dias. Nossa aposta é celebrar o Mês das Crianças fortalecendo nossa conexão com a comunidade, tornando o Camará o destino ideal não apenas para os pequenos, mas também para toda a família”, revelou Marcela Alves, gerente de marketing do shopping.

Além da programação infantil, o Camará Shopping também conta alimentação e entretenimento, garantindo uma experiência completa de lazer e compras para o seu público ao longo de todo o ano. Demais informações sobre esta e outras novidades do shopping, acesse o Instagram oficial @camarashopping ou visite o site www.camarashopping.com.br.





