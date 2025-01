Metapneumovírus: Como se manifesta e como se proteger

A- A+

O pediatra especialista em vacinas, Eduardo Jorge, que é membro da Câmara Técnica de Vacinas do Ministério da Saúde e Conselheiro Federal do CFM por Pernambuco, passou detalhes sobre o metapneumovírus que tem se espalhado na China e causado preocupação no mundo.

O metapneumovírus é um vírus respiratório conhecido desde 2001, associado a sintomas como tosse, febre e coriza. Embora geralmente cause quadros leves, o metapneumovírus pode levar a complicações graves em crianças pequenas, idosos e pessoas imunossuprimidas. Casos recentes na China despertaram atenção, mas o metapneumovírus não representa uma nova pandemia, sendo um vírus já familiar na área da saúde.

Diferente da gripe e da Covid-19, não existe vacina ou tratamento antiviral específico para o metapneumovírus, tornando a prevenção crucial. O médico Eduardo Jorge lembra que "medidas como lavar as mãos, evitar aglomerações e usar máscaras ao apresentar sintomas, são fundamentais para controlar a disseminação do metapneumovírus. Seu diagnóstico só pode ser confirmado por exames laboratoriais que identificam os diferentes vírus respiratórios."

O especialista Eduardo Jorge recomenda que "fortalecer a imunidade é essencial para lidar com o metapneumovírus e outros vírus respiratórios". Adotar uma alimentação equilibrada, consumir líquidos, praticar exercícios físicos e dormir de 6 a 8 horas diariamente são hábitos que ajudam o organismo a combater infecções pelo metapneumovírus. Além disso, estar em dia com as vacinas disponíveis para outras doenças respiratórias é uma estratégia valiosa de proteção."



No Canal Saúde desta quarta-feira (22), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o pediatra Eduardo Jorge, especialista em vacinas e membro da Câmara Técnica de Vacinas do Ministério da Saúde e Conselheiro Federal do CFM por Pernambuco, que detalha as peculiaridades do metapneumovírus.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



O pediatra Eduardo Jorge explicou que o vírus do metapneumovírus não tem nenhuma relação conhecida com o vírus da covid-19

“O metapneumovírus circula desde 2001, portanto há mais de 20 anos, é um vírus conhecido no Brasil. Ele foi identificado em 2004, então isso não tem nada a ver com a covid que era um vírus totalmente desconhecido”

Pediatra Eduardo Jorge. Foto: Divulgação

O especialista em vacinas Eduardo Jorge falou sobre a vacina para o metapneumovírus, que infelizmente nós ainda não temos ela disponível

“Não existe vacina para metapneumovírus, não há tratamento específico, não há uma droga antiviral, do mesmo jeito não existe para o rinovírus, mesmo jeito que não temos para outros vírus, como o vírus da dengue”



Veja também