A- A+

MUSICAL Música no Memorial: Fundaj realiza projeto de extensão em parceria com a UFPE Projeto Música no Memorial - Série Fundaj volta às atividades em 4 de agosto, no Campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) retoma as apresentações do projeto de extensão Música no Memorial a partir deste domingo (4), na Sala João Cardoso Ayres, localizada no Campus Ulysses Pernambucano da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby. A retomada acontece após a parceria com a Fundação e recebe o nome Música no Memorial - Série Fundaj. Além do próximo domingo, em agosto, as apresentações acontecerão nos dias 11, 18 e 25, sempre às 11h.

Realizadas desde 2022, as atividades do projeto buscam integrar a comunidade recifense, a academia e os estudantes das redes públicas de educação básica ao universo musical. As apresentações incluem o piano de cauda Steinway & Sons, considerado padrão ouro dos instrumentos musicais. Além da oferta de uma programação artística regular para a cidade do Recife, o "Música no Memorial" também visa fomentar a educação musical e fortalecer a identidade cultural local.

O recital de reabertura, que será realizado nesse domingo (4), conta com a apresentação do "Trio Parte para 3" formado pela flautista Felícia Coelho, pelo violoncelista Kalim Campos e pelo pianista José Henrique Martins. O repertório do grupo, que representa a música de câmara no projeto, inclui as obras de Elon Barbosa, Kevin Day e Felix Mendelssohn. Além do evento previsto para este final de semana, as apresentações tomam conta dos domingos de agosto, com entrada gratuita, limitada à lotação da sala, que é de 50 pessoas.

Colaboração entre o Departamento de Música e a Diretoria de Cultura da UFPE, a terceira edição do Música no Memorial é realizada sob orientação do pianista e professor do curso de Música da UFPE Antonio Nigro, que vê a Sala João Cardoso Ayres da Fundaj como o ambiente ideal para a retomada das atividades do projeto.

“Com um ar de anfiteatro intimista, com seus 50 lugares, pé direito alto, climatização sem ruídos e com parte de seu revestimento em carpete, ela se mostrou muito apropriada para sediar a série e receber, ainda que provisoriamente e por tempo determinado, nosso piano de cauda Steinway & Sons”, explica.

Para Antônio Nigro, há uma expectativa grande quanto ao engajamento do público nas atividades do Música no Memorial agora que os músicos ocuparão um espaço da Fundação Joaquim Nabuco, especialmente na manhã dos domingos.

“Acredito que não apenas o espaço, mas sobretudo o renome da Fundaj como difusora da cultura em nossa cidade do Recife contribuirão significativamente para o sucesso da série”, conta.

Sobre a retomada desta temporada do Música no Memorial na Fundaj, o acadêmico revelou que suas expectativas são as melhores.

“Com duas instituições tão renomadas e comprometidas com a formação de pessoas sensíveis e capacitadas em suas áreas escolhidas, acredito que a junção de nossos potenciais só poderá nos tornar mais fortes, resilientes e eficazes na promoção da cultura local e internacional”.



Serviço:

Temporada 2024 do projeto Música no Memorial - Série Fundaj

Datas: 4, 11, 18 e 25 de agosto

Horário: 11h

Local: Sala João Cardoso Ayres — Campus Ulysses Pernambucano da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Rua Henrique Dias, 609,

Derby, Recife - PE

Capacidade: 50 lugares



Veja também

JOANETES Joanetes: cuide de forma preventiva, antes que se agrave