JAZZ Nation Beat: turnê do grupo americano de Jazz, com apresentação única em Pernambuco A turnê "Archaic Humans" terá apresentação no próximo dia 25, no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda

Nation Beat, grupo americano de Jazz, fará apresentação única que ocorre na próxima quinta-feira, 25, no Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa), em Olinda. A apresentação terá a participação do cantor e compositor, Maciel Salú. O espetáculo musical faz parte da turnê de lançamento do álbum "Archaic Humans”.

Formada em 2008, no Brooklyn (Nova Iorque), pelo baterista Scott Kettener, a Nation Beat é uma mistura sonora da cultura brasileira, com fortes influências da música de New Orleans e do Jazz.

O 4º álbum, “Archaic Humans”, foi lançado em março deste ano pelo selo Ropeadope. A turnê desembarca em Pernambuco após passar por New Jersey, New York City e Ottawa (Canadá).

O grupo americano tem uma ligação sonora muito forte com a cultura pernambucana. Em álbuns anteriores, os artistas misturaram Maracatu de Baque Virado, Coco de Roda, Coco de Trupe e Forró com um dos principais ritmos americanos, o Jazz.

Em uma de suas passagens pelo Recife, o grupo contou com participação, em show e gravação de álbum, do cantor Silvério Pessoa, da cantora Fabiana Masilli e do mestre Walter de França, regente do centenário maracatu Estrela Brilhante do Recife.



Os ingressos estão sendo vendios e custam entre R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira) e podem ser adquiridos pelo Sympla

Serviço - Show do grupo Nation Beat, em Olinda

Data: 25 de julho (quinta-feira)

Hora: 19h

Local: Teatro Fernando Santa Cruz (Av. Dr Joaquim Nabuco - Varadouro, Olinda)

Ingressos: Meia-Entrada R$20,00 e Inteira R$40,00 | Sympla:

Classificação: Livre



