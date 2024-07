A- A+

JAZZ Nation Beat: grupo americano de Jazz, faz turnê com apresentação única em Pernambuco A turnê "Archaic Humans" terá apresentação no próximo dia 25, no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda

Nation Beat, grupo americano de Jazz, fará apresentação única em Pernambuco, no próximo dia 25, às 19h, no Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa), em Olinda. O espetáculo musical faz parte da turnê de lançamento do 4º álbum "Archaic Humans”, lançado em março passado, pelo selo Ropeadope .

Formada em 2008, no Brooklyn (Nova Iorque), pelo baterista Scott Kettener, a Nation Beat é uma mistura sonora da cultura brasileira, com fortes influências da música de New Orleans e do Jazz. A turnê desembarca em Pernambuco após passar por New Jersey, New York City e Ottawa (Canadá).

A apresentação terá a participação do cantor e compositor, Maciel Salú. O grupo americano tem uma ligação sonora muito forte com a cultura pernambucana. Em álbuns anteriores, os artistas misturaram Maracatu de Baque Virado, Coco de Roda, Coco de Trupe e Forró com um dos principais ritmos americanos, o Jazz.

Em uma de suas passagens pelo Recife, o grupo contou com participação, em show e gravação de álbum, do cantor Silvério Pessoa, da cantora Fabiana Masilli e do mestre Walter de França, regente do centenário maracatu Estrela Brilhante do Recife.



Os ingressos custam entre R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira) e podem ser adquiridos pelo Sympla

Serviço - Show do grupo Nation Beat, em Olinda

Data: 25 de julho (quinta-feira)

Hora: 19h

Local: Teatro Fernando Santa Cruz (Av. Dr Joaquim Nabuco - Varadouro, Olinda)

Ingressos: Meia-Entrada R$20,00 e Inteira R$40,00 | Sympla:

Classificação: Livre



