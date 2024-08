Neste sábado (10) o Forró de Candeeiro homenageia o Dia dos Pais

A- A+

Neste sábado (10), a partir das 20h, o projeto Forró de Candeeiro, promovido pelo Centro Cultural Galeria Suassuna, em Apipucos, será realizado em homenagem ao Dia dos Pais. A festa, já consagrada na Zona Norte do Recife, promove uma noite de vivências artísticas e sensoriais, além de contar com um show do sanfoneiro Cezzinha.

Acompanhado de sua banda, Cezzinha promove uma experiência musical completa, com grande interação com o público que assiste a tudo bem colado no palco. O artista faz uma exploração dos comportamentos rítmicos e artísticos do tradicional forró, passando pelas variações desse gênero musical tão forte em nosso estado e país.

No evento, a recepção do público acontece com um caminho repleto de candeeiros, que são acesos e espalhados pela casa para proporcionar uma noite cheia de boas energias. Além disso, é possível conhecer vários ambientes do local, com objetos preservados pela anfitriã do espaço, Magda Suassuna, composto de móveis e utensílios da casa do seu pai, elementos adquiridos por ela ao longo de sua vida e ainda muitas obras de artes.

São quatro momentos promovidos dentro do projeto Forró de Candeeiro. O receptivo, com a visitação dos ambientes, das obras de artes e objetos do Centro Cultural, o momento de coquetel com Open Bar (bebida com e sem álcool) e petiscos (sanduíches, caldinhos, etc), o show de abertura Voz e Violão, e por fim, o show espetáculo com Cezzinha.

Cantor e compositor Cezzinha no Forró de Candeeiro. Foto: Anderson Souza Leão

“O Centro Cultural Galeria Suassuna é um ambiente especial e cheio de vida. Neste sábado, vamos aproveitar também para celebrar o Dia dos Pais com muita música boa, arte e alegria”, ressalta Magda Suassuna, idealizadora do projeto e do Centro Cultural Galeria Suassuna.

Serviço:

Forró do Candeeiro com Cezzinha - Especial Dia dos Pais

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna – Rua Itatiaia, 81, Apipucos, Recife/PE

Quando: Sábado (10/08) – A partir das 20h

Valor: R$ 100,00 (show, visitação e open de bebidas e petiscos)

Informações e reservas: (81) 9.9252-4222

Vendas: Ingresso aqui



