SOLIDARIEDADE Núcleo de Apoio à Criança com Câncer ocupa a loja "Patteo Social" Até o final deste mês, o NACC comercializa seus produtos no piso L2 do Shopping Patteo em Olinda.

O Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) ocupa, até o final deste mês, a loja “Patteo Social”, no piso L2 do Shopping Patteo Olinda. No local, estão à venda várias opções de produtos artesanais, produzidos por voluntários, como paninhos bordados, artigos em crochê; e outros institucionais, como camisas, cadernetas, estojos e necessaires.

Toda a renda obtida na venda dos produtos será revertida para a instituição que há quase 40 anos oferece suporte aos serviços de oncologia pediátrica do Recife, através do apoio às crianças carentes em tratamento na cidade e seus familiares.

NACC

Fundado em outubro de 1985, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), com sede no bairro dos Aflitos, zona norte do Recife, oferece suporte aos serviços de oncologia pediátrica do Recife, através do apoio às crianças carentes em tratamento na cidade e seus familiares. Mantido exclusivamente através de doações e contando com a ajuda de profissionais e voluntários, a instituição disponibiliza todos os seus serviços gratuitamente para que possam dar continuidade ao tratamento com dignidade.

Através do apoio da sociedade civil, o NACC oferece hospedagem; alimentação e fornecimento de cestas básicas, leite e suplementação alimentar; transporte e auxílio passagem; sala de aula, brinquedoteca e programas educativos; além de acompanhamento com profissionais de Nutrição, Fisioterapia e Odontologia para apoiar o tratamento das crianças atendidas. Para mais informações e para doações, acessar o site ou pelo telefone (81) 3267-9200.

O espaço “Patteo Social” está localizado no piso L2 do centro de compras e o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 11h às 20h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O Shopping Patteo Olinda está localizado na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, em Casa Caiada.

