MÚSICA ERUDITA O Festival Virtuosi, de música erudita, anuncia duas novas edições no Agreste de Pernambuco Festival Virtuosi chega a Garanhuns e Gravatá, cidades serranas do interior de Pernambuco, celebrando o maestro Clóvis Pereira e a pianista Ana Lúcia Altino

Um dos festivais de música erudita mais importantes do país, que populariza a música clássica com concertos gratuitos de renomados instrumentistas brasileiros e internacionais, o Virtuosi anuncia duas novas edições no Agreste de Pernambuco. Em Garanhuns, o ‘Virtuosi na Serra’ volta à programação do Festival de Inverno de Garanhuns após 16 anos em cartaz e um hiato em 2023. Os nove concertos da 17ª edição acontecem de 19 a 27 de julho, na Capela do Seminário São José. Já em Gravatá, o 14º Virtuosi levará cinco concertos de 30 de julho a 3 de agosto, à Igreja Matriz de Sant'Ana.

Em Garanhuns esta temporada fará belas e emocionadas celebrações. Em homenagem ao legado do maestro Clóvis Pereira (1932-2024), figura essencial para a difusão da música de concerto pernambucana, em especial para o Movimento Armorial, a etapa de Garanhuns oferecerá apresentações em memória do regente. Já na abertura, Clóvis Pereira Filho será solista em concerto com a Orquestra Jovem de Pernambuco - o programa traz obras de Clóvis Pereira, como ‘Três Peças Nordestinas’.

Em Gravatá, os 80 anos da pianista Ana Lúcia Altino, fundadora e diretora musical do Virtuosi, solista de grandes orquestras do país, responsável pelo ressurgimento do movimento musical da Paraíba, serão festejados com encontro que reunirá, pela primeira vez, 17 integrantes da Família Altino Garcia. Entre eles, filhos instrumentistas com carreira no exterior, nora, genro e netos. Apresentarão programa festivo, incluindo peças que Ana Lúcia ganhou de presente de grandes músicos brasileiros, como o compositor paraibano Eli-Eri Moura e a pianista carioca Marisa Rezende, que escreveu ‘Pequenos Gestos para Ana Lúcia, Rafael, Rafaell e Leonardo’.



