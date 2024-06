O poeta Xico Bizerra participa do Arraial da Folha FM

A- A+

O poeta Xico Bizerra, autor de sucessos como “Se Tu Quiser”, lançada em 2001, e que foi gravada 267 vezes, participou do Arraial da Folha, na programação da Rádio Folha 96,7 FM, na tarde desta quinta-feira (20). Em bate-papo com a âncora Patrícia Breda, Xico divulgou suas recente canções “Manteiga Derretida”, parceria com Bráulio Tavares, gravada por Osmando Silva, cantor natural de Monteiro, Paraíba e “ Invernia de Amor,” parceria com Daniel Gonzaga(filho de Gonzaguinha), gravada por Daniel e Amelinha.

Na sua carreira teve destaque a série de CDs “Forroboxote”, que chegou a 14 discos gravados, e foi outro tema abordado pelo poet na entrevista. Irah Caldeira, Dominguinhos, Maciel Melo, Nádia Maia, Flávio José, Elba Ramalho são alguns dos artistas que participaram deste projeto. Para o público infantil, que Xico considera especial, produziu o disco “Ser Tão Criança", além de 10 livros escritos, todos com temáticas que envolvem questões ambientais e fenômenos da natureza.



Quem é Xico Bizerra



Cearense do Crato, Xico Bizerra está radicado no Recife desde o final dos anos 60, onde veio estudar e trabalhar. Foi funcionário concursado do Banco Central do Brasil por 28 anos, onde se aposentou.

A capacidade produtiva, aliada à qualidade de sua obra, fez de Xico um dos maiores compositores regionais, e mais gravado nos últimos 5 anos. Com mais de 450 músicas de sua autoria, que foram cantadas por 432 intérpretes diferentes, tanto nordestinos como de outras regiões.

O maior destaque de sua carreira foi “Se Tu Quiser”, gravado inicialmente por Zé Bicudo, como arrasta pé e depois por Maciel Melo, como xote. A música gravada, até agora, 267 vezes, tem até uma na versão em inglês “If You Want”, com a cantora Júlia Pessoa, uma brasileira que mora no Canadá.



Dentre os vários nomes que já interpretaram canções de Xico podemos citar Marinês, Dominguinhos, Amelinha, Elba Ramalho, Xangai, Trio Nordestino, Maria Dapaz, Quinteto Violado, Silvério Pessoa, Cida Moreira, Geraldo Maia, Alaíde Costa, Frank Aguiar, Nena Queiroga, Maciel Melo, Flávio José, Santanna - o Cantador, Irah Caldeira, Cristina Amaral, Nádia Maia, Anna Alves, Sevy Nascimento, Petrúcio Amorim, Jorge de Altinho, Adelmário Coelho, Arlindo dos 8 Baixos, André Rio e Dalva Torres, dentre muitos outros.

