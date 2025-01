O show "Letícia Sabatella convida Juliano Holanda" chega ao Recife

A- A+

Mais conhecida pelo grande público por suas atuações em novelas da Globo, Letícia Sabatella também atua em teatro, cinema, é ativista das causas sociais, defensora do meio-ambiente e canta profissionalmente. “Letícia Sabatella convida Juliano Holanda” é o show que será apresentado no teatro da Caixa Cultural do Recife de 21 a 25 de janeiro, com as músicas que fazem parte do álbum “Poéticas da Terra em Crise”.

Para conhecer a Letícia Sabatella cantora é só conferir a temporada que traz as canções de Juliano Holanda e parceiros, em cartaz no teatro da Caixa Cultural. Letícia Sabatella conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta (17), e revelou um pouco de sua trajetória artística, suas atividades como ativista do meio-ambiente e como surgiu o projeto com Juliano Holanda.

Para acompanhar a entrevista completa acesse o player abaixo

O álbum “Poéticas da Terra em Crise” conta a participação especial do escritor, ator e compositor Luiz Felipe Leprevost e traz seis canções do músico, cantor e compositor Juliano Holanda e parceiros. Foi lançado durante a pandemia e expressa a realidade de um processo que extrapola os laços artísticos. Antes da apresentação no Recife, o show já passou por Curitiba.

Letícia Sabatella conta que seu envolvimento com a arte começou ainda criança

“quando ouvia minha mãe e minha avó cantando. Começou com as mulheres de minha família, mulheres criativas, artistas. Minha avó era exímia costureira e cozinheira, ela cozinhava para casamentos, costurava as roupas do casamento, costurava as roupas dos blocos carnavalescos... foi assim que me vi aos 4 anos fazendo ballet e aos 14, como atriz no teatro Guaíra”, conta Letícia.

Em suas atividades nos movimentos sociais, na defesa do meio-ambiente Letícia Sabatella afirma que “resistência se faz com arte.”

SERVIÇO

Letícia Sabatella convida Juliano Holanda

De 21 a 25 de janeiro de 2025

Terça a sexta, às 20h. Sábado às 18h e 20h* (sessão com Libras)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)

Classificação: 14 anos

Informações: (81) 3425 - 1915

Veja também