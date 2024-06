A- A+

OBESIDADE Obesidade vai atingir quase metade da população brasileira até 2035 A obesidade deve atingir cerca de 700 milhões de indivíduos, no Brasil, até 2035. A estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso naquele ano

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2023, a incidência da obesidade global deve apresentar um crescimento significativo nos próximos anos. Apenas no Brasil, a previsão é de que até 2035, 41% da população adulta conviva com a doença.

Em paralelo, um outro dado importante é que menos de 1% dos brasileiros com obesidade grave (graus 2 e 3) conseguiram realizar a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no ano de 2023. Observamos, que há um descompasso entre a necessidade da cirurgia e a sua concretização, o que ajudaria a reduzir casos do problema no país.

A cirurgia bariátrica é um procedimento indicado para tratar situações de obesidade grave. Ela ficou conhecida também como “redução do estômago”, porque muda a forma original do órgão e reduz sua capacidade de receber alimentos, dificultando a absorção exagerada. É um tratamento, e, como tal, requer suporte, acompanhamento médico, psicológico e nutricional, além da continuidade, após a cirurgia, para que os resultados sejam efetivamente alcançados.

Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico José Câmara, Coordenador Centro de Obesidade e Diabetes Hospital Santa Joana Recife e Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) em Pernambuco, que alertou para os números alarmantes da obesidade no mundo.



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.



“Os números são realmente alarmantes e só fazem crescer, não apenas na população adulta, mas também na faixa etária pediátrica. Desde a década de 90 para cá a população de pacientes obesos adultos duplicou e na faixa etária pediátrica de cinco anos até os adolescentes isso quase quadruplicou, então a gente sabe que a obesidade ela é uma doença que é reconhecida como doença e ela tem várias outras doenças associadas a ela, hoje já são descritas mais de 200 doenças que têm relação com a obesidade”







O especialista também falou das várias doenças associadas à obesidade, lembrando que a cirurgia da obesidade não se configura como um método isolado, mas como uma parte importante no processo do tratamento da obesidade.







“Existem muitas doenças relacionadas com a obesidade, o que acontece em pessoas com obesidade é o seguinte, que o excesso de gordura ele leva, a produção de substâncias inflamatórias que caem na nossa corrente sanguínea, e aí isso funciona meio que uma porta de entrada para várias outras doenças. As doenças são várias, mas as mais comuns são a pressão alta, a diabetes, o colesterol alto, a gordura no fígado e problemas articulares por conta do excesso de peso que sobrecarrega, existem também cânceres que são mais frequentes em pessoas obesas.”







Veja também

SÃO JOÃO 2024 Tradição do São João é levada para 100 escolas da rede pública de Pernambuco